Mennyi az esély arra, hogy Hamilton év végén visszavonul?

Egy olyan időben, amikor Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, nyíltan elárulta, hogy az utódját keresi, Lewis Hamilton is arra utalt múlt héten, hogy nem garantált, jövőre is a sorozatban marad: „Én szeretnék maradni jövőre is, de erre nincs garancia. Sok dolog izgat az életben, szóval majd az idő eldönti.” – mondta a vasárnapi futam után.

A nyilatkozat persze azonnal találgatásokat indított be arról, véget ér-e a Forma-1 történetének legdominánsabb együttműködése. Valóban reális-e azonban, hogy a sorozat legsikeresebb pilótája karrierje csúcsán otthagyjon mindent? Erre a kérdésre válaszolva tekintjük át Hamilton mondatainak hátterét.

A nagy bajnokok, akik mindent otthagytak

Bár egyes versenyzőknek elég határozott elképzeléseik vannak arról, mikor hagyják abba, nem példa nélküli, hogy akár világbajnokok egy hirtelen ötlettől vezérelve kiszállnak. Egyesek pont győztes hadjáratuk után lépték ezt meg, Hamiltont nem kell emlékeztetni arra, amikor Nico Rosberg csupán napokkal a 2016-os vb-cím megszerzése után sokkolta a világot azzal, hogy bejelentette: kiszáll.

Olyan is volt már, hogy nagy bajnokok azonnal leléptek, amikor a dolgaik rosszra fordultak. James Hunt, 1976 világbajnoka például 1979 közepén jelentette be visszavonulását, miután a Wolf csapatával csalódást keltően kezdett.

Niki Lauda, aki akkor még kétszeres világbajnok volt, még erre is tett egy lapot, amikor Jack Brabhamet a Kanadai Nagydíj szabadedzése után értesítette arról, hogy már nem érdekli a versenyzés és helyben felmondott.

Niki Lauda, Brabham BT48 Alfa Romeo Fotó készítője: Motorsport Images

Hamilton helyzete annyiban más, hogy ő elégedettnek tűnik a pályán elért sikerekkel és fürdőzik a Mercedes által körülötte kiépített légkörben. Most döntötte meg a futamgyőzelmek számának rekordját és minden jel szerint be fogja állítani Michael Schumacher hét vb-címmel elért csúcsát.

Mivel jövőre nem lesz túl sok szabályváltozás, ha a Mercedesszel marad, minden esélye meglesz arra, hogy egy nyolcadik koronát is elhódítson.

A Wolff-kapcsolat

A Hamiltonnal kapcsolatos bizonytalanságot Wolff helyzetének ködössége okozza. Hamilton és Wolff között nagyon szoros kapcsolat alakult ki az elmúlt években és úgy tűnik, jövőjük is szorosan kötődik majd egymáshoz.

Imolában Hamilton azt mondta, Wolff „mentalitása, lendülete, együttérző természete, megértése és egója” a legjobb csapatfőnökké teszi őt, akit az ember kívánhat magának. Wolff azonban az utóbbi hónapokban többször elmondta, hogy annak folyamán, hogy a Mercedest a Forma-1 történetének legsikeresebb csapatává tette, kiégett.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Miután a Brawn felvásárlása utáni korai években létfontosságú szerepe volt a csapat újraépítésében, Wolff a turbóhibrid-szabályzat által nyújtott lehetőségeket kihasználva 2014-től hét bajnoki címet szerzett velük.

A sikersorozat és az egyre nehezebb feladat, hogy megmentse a Mercedest az elbizakodottságtól és a riválisok szűnni nem akaró rohamaitól, sokat kivett belőle, ezért visszább akar lépni. Miután felmérte, hogy más szerepkörben mit tudna a sporthoz tenni – megkeresték a Forma-1 vezérigazgatói posztjával is -, úgy döntött, tud még mit nyújtani a Mercedesnek.

Emellett azonban tudja, hogy nem dolgozhat olyan tempóban, mint eddig, így kidolgozott egy utódlási programot. Számára a megfelelő lépés egy magasabb pozícióba váltás lehet, vezérigazgatóként vagy elnökként, ahol továbbra is lesz ráhatása a csapatra, de nem kell mind a 23 futam helyszínére elutaznia velük.

Ehhez azonban egy megfelelő utódra lesz szüksége, addig pedig nem akar távolabb lépni, amíg nem biztos abban, olyan veszi át a helyét, aki legalább olyan jó munkát végez, mint ő, ez pedig évekbe is telhet.

A szerződéshosszabbítás elhalasztása

Wolff beavatta Hamiltont a terveibe és mindig is nyíltan beszélt arról, hogy addig nem fog eldőlni jövője a Mercedesnél, amíg nincsenek meg a vb-címek. Ezzel a döntéssel a csapatfőnök a Hamilton szerződéséről szóló tárgyalásokat is elhalasztotta, mivel egyikük sem akarta, hogy a szokásosnál furcsább szezon közepette bármelyikük figyelmét elterelje az új szerződés.

Imolában a Mercedes már világbajnok lett, míg Törökországban akár Hamilton is elmondhatja ezt magáról. Lehet, hogy egy bajnokságokat nyerő csapat esetében furcsa, hogy novemberben még nincs szerződése első számú pilótájuknak, mindketten arról beszéltek, nem valószínű, hogy sok idő kell ahhoz, hogy megegyezzenek.

A jelenlegi, 2018 közepén aláírt szerződést egy maratoni, tíz órás négyszemközti beszélgetés után véglegesítették, majd elmentek pizzázni. Ezúttal is hasonló lesz a helyzet valószínűleg, bár a járványhelyzet bonyolíthat a dolgokon, Wolff legalábbis többször beszélt arról, nem szeretné megfertőzni egyik pilótáját sem.

Amennyiben tehát ismét szemtől-szembe intéznék a dolgot, logikus, hogy megvárják, amíg Hamilton bajnoki címébe már egy pár futamos kihagyás sem szólhat bele. Hamilton mondata, miszerint „semmi sem garantálja”, hogy jövőre is a Forma-1-ben lesz, inkább annak az elfogadása, hogy az idei év bizonyította, semmi sem vehető biztosra a mai világban.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, sits on a tyre in the pit lane Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A pályán mutatott teljesítménye, győzelmi sorozata, az, hogy szeret a Mercedesnél lenni és a közeli kapcsolata Wolffal inkább egy rekordok döntésére vágyó embert mutatnak, mint valakit, aki a munkája közepén csapot-papot otthagy.

Amellett, hogy mennyi örömet okoz neki a Black Lives Matter melletti kampányolás, a közös kollekciói a Tommy Hilfigerrel, a nemrég elkészült első albuma és a környezetvédelem melletti kiállás, nagyon úgy tűnik, hogy szeret és kíván is a jövőben a Forma-1-ben versenyezni.

