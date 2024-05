Menedzsere nyilatkozott Adrian Newey F1-es jövőjéről

Mint ismert, Adrian Newey 2025 elején el fogja hagyni a Red Bull csapatát, és számos istálló látná szívesen a soraiban a brit szakembert, aki a sajtóhírek szerint ahhoz áll a legközelebb, hogy a Ferrarihoz csatlakozzon, de nem lehet biztosra venni ezt a lehetőséget.

Newey már többször is kikosarazta a Scuderiát, és bár az olasz sajtó szerint már több mint egy éve tárgyalnak a felek, nincs semmi garancia arra, hogy tényleg a vörösök mellett fogja elkötelezni magát a 65 éves szakember.

Newey üzleti menedzsere a korábbi F1-es csapatfőnök és csapattulajdonos Eddie Jordan, aki azt állítja, még nincs egyértelmű tervük a jövőre vonatkozóan, de azt kijelentette, hogy még nem egyeztek meg a Ferrarival:

„Hogy megegyeztünk-e a Ferrarival? Nem, az életemet tudom erre adni. Jelenleg nincs hajlandóság arra, hogy egy bizonyos irányba menjünk. Kiértékeljük a lehetőségeket, és hagyjuk, hogy mások jöjjenek és tárgyaljanak velünk.”

„Folyamatosan lesznek tárgyalások, mert még el kell döntenünk, hogy Adrian mit akar csinálni. Az egyetem óta ezen a területen dolgozik, volt a Leyton House-nál, a McLarennél és a Williamsnél is.”

„65 éves, és az összes potenciális csapat mellett, amelyről beszélünk, saját magára is gondolnia kell. Adrian dönt a saját jövőjéről, és ennek így is kell lennie” – mondta Jordan a Formula for Success podcastben.

