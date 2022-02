Melyik újoncok gurulhatnak pályára az első szabadedzéseken 2022-ben?

A még nem véglegesített 2022-es sportszabályzat egyik új eleme, hogy a csapatoknak kötelező jelleggel is előírták, hogy legalább kétszer lehetőséget kell adniuk egy, vagy több újoncnak az első szabadedzések alatt. A szabályok szerint az számít újoncnak, aki maximum 2 Forma-1-es versenyen vett részt, vagy rendelkezik 25 szuperlicenc ponttal. Az F1.com segítségével teszünk egy pillantást afelé, milyen lehetőségeik vannak a csapatoknak.

Nyck de Vries, Mercedes W12 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes

A Mercedes elsősorban a Formula E világbajnokukra, Nyck de Vriesre támaszkodhat, aki már többször is tesztelte a csapat különböző F1-es autóit, így már széleskörű tapasztalatokra támaszkodhatna a holland pilóta.

George Russell promóciójával a soron következő juniorpilóta a Mercedes soraiban Frederik Vesti, aki alig több, mint egy éve csatlakozott a csillagosokhoz. A dán pilóta azonban hiába lett a Formula Regional bajnoka, és töltött két évet az F3-ban, még nem teljesítette az FP1-es részvételhez szükséges 300km-t egy F1-es autóban: talán a sikeres F2-es bemutatkozása majd meggyőzi a Mercedest arról, hogy érdemes ezt megadniuk neki.

Red Bull

Liam Lawson, AlphaTauri Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Nem meglepő módon a Red Bullé kiterjedt programjából kerül ki a legtöbb pilóta, akik részt vehetnének az első szabadedzéseken. Jüri Vips és Liam Lawson az év végi abu-dzabi teszten ki is próbálhatták a Red Bull és az AlphaTauri autóit, Helmut Marko pedig különösen nagyra tartja utóbbit, aki 2021-ben majdnem megszerezte a DTM bajnoki címét is.

A 2022-ben már a Premánál versenyző Jehan Daruvala is megejthetné az F1-es bemutatkozását, ahogyan 6 F2-es futam teljesítése után Dennis Hauger is, aki dominálta az F3 2021-es szezonját. Az itt felsorolt pilóták természetesen mind bevethetőek az AlphaTauri részéről is, így őket külön nem emelem ki.

Ferrari

Robert Shwartzman, Haas F1 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A Ferrari akadémiájában legelőkelőbb helyet elfoglaló Mick Schumacher már 1 éve a Haas pilótája, ahogyan Antonio Giovinazzi is túl tapasztalt ahhoz, hogy újoncnak számítson. Mivel Callum Ilott „szabadságra” megy az IndyCarba, Marcus Armstrong pedig végleg elhagyta az FDA-t, az egyetlen logikus jelölt Robert Svarcman marad, aki egyébként is a csapat tartalékosa és szimulátorosa lesz 2022-ben. Danyiil Kvjat és Esteban Ocon is bebizonyította már, hogy a kiemelten hasznos munkát végző tartalékosoknak van esélye bekerülni az F1-be.

McLaren

Patricio O'Ward, McLaren Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A McLaren „juniorjának” Pato O’Ward, a csapat IndyCar-pilótája számít, aki a szezon végi abu-dzabi teszten vezetett először F1-es autót, ami teljesen lenyűgözte a mexikói versenyzőt. Két amerikai és a mexikói futammal a naptárban elég nagy ziccert hagyna ki a McLaren, ha nem őt ültetnék be az egyik első szabadedzésre. A McLaren tavaly „bérelte” a motorbeszállító Mercedes tartalékosait, így amennyiben ezt a megállapodásukat meghosszabbítják, úgy de Vries itt is bevethető lenne.

Alpine

Oscar Piastri, Alpine F1 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az Alpine-nál nem kérdés, hogy Oscar Piastri, az F2 2021-es bajnoka jut majd lehetőséghez, azon sem lennék meglepődve, ha 2-nél többször foglalná el Esteban Ocon vagy Fernando Alonso helyét a pénteki edzéseken.

Aston Martin

Nick Yelloly, Aston Martin AMR21 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az Aston Martin az egyetlen csapat a mezőnyben, amely egyáltalán nem rendelkezik saját juniorpilótával, de már bejelentették, hogy saját akadémiát akarnak alapítani. A tartalékpilótájuk Nico Hülkenberg, aki messze nem számít újoncnak, a szimulátorosuk pedig Nick Yelloly, akinek nincs elég szuperlicenc pontja ahhoz, hogy részt vehessen az FP1-en.

De Vries szolgálatait papíron az Aston Martin is igénybe vehetné, de az F2 eddigi mezőnyéből jelenleg Jack Doohan (akit az Alpine-nal boronáltak össze), Marcus Armstrong, Felipe Drugovich, és Clément Novalak mögött sem áll F1-es támogatás, így őket fontolhatja meg komolyabban az Aston Martin.

Williams

Logan Sargeant, Williams Driver Academy Fotó készítője: Williams

A Williams akadémiájának egyetlen megerősített tagja Logan Sargeant, aki 2020-ban a Premával 3., 2021-ben a messze nem annyira erős Charouzzal 7. lett az F3-ban. 2021-ben fellép az F2-be az amerikai, aki az abu-dzabi szezon után teszten már az F1-ben is bemutatkozott.

Alfa Romeo

Théo Pourchaire, Alfa Romeo Fotó készítője: Alfa Romeo

Az Alpine-hoz hasonlóan az Alfa Romeo is házi szupertehetséggel rendelkezik, a még mindig csak 18 éves Théo Pourchaire-rel, és nehéz elképzelni, hogy bárki másnak odaadnának egy ilyen lehetőséget.

Haas

Pietro Fittipaldi, reserve driver, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A Haas rendkívül meg van elégedve Pietro Fittipaldi színfalak mögött végzett munkájával, és Steiner leszögezte, boldogan adnának neki futamon is lehetőséget, ha Mick Schumachernek valamilyen váratlan eset miatt be kéne ugrania a Ferrarihoz.

Fittipaldi mellett a szoros Ferrari-kapcsolat miatt itt is lehetőséghez juthat Svarcman, aki az abu-dzabi teszten is vezette az amerikai csapat autóját.