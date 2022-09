Melyik gyártóé a legerősebb erőforrás jelenleg a Forma–1-ben?

Most már teljes egészében életbe lépett a fejlesztési tilalom a hajtóegységek esetében, ami azt jelenti, hogy a gyártóknak abból kell kihozniuk a legtöbbet, amijük jelenleg van, méghozzá egészen 2025 végéig, hiszen csak utána érkezik majd a következő motorgeneráció.

Jelen esetben már csak akkor lehet hozzányúlni az erőforrásokhoz, ha valamilyen komolyabb megbízhatósági gond adódik velük, de a teljesítményt érintő változásokat most már sem a belső égésű, sem pedig az elektromos oldalon nem lehet eszközölni.

Ami a jelenlegi helyzetet illeti, a Ferrarié a legerősebb hajtóegység a Forma–1-ben, de közben őket is sújtja a legtöbb probléma. Charles Leclerc kétszer vezető helyről esett ki műszaki hiba miatt, miközben Carlos Sainznál is voltak gondok, különösen Ausztriában, amikor lángra is kapott az autója.

A maranellói gárda mindent beleadott az idei motorjánál. A korábbi évek lemaradása után nagyjából 20 lóerőnyi hátrányt kellett ledolgozniuk, és ez sikerült nekik. A megbízhatóság azonban csak másodlagos, erről a csapat vezetői is beszéltek.

Egyes riválisok kalkulációi szerint a Ferrari erőforrása jelenleg nagyjából valahol négy és hét lóerő közötti többlettel rendelkezhet a Hondához viszonyítva. A harmadik helyen a Mercedes áll, míg a negyedik továbbra is a Renault, de az ő lemaradásuk is elhanyagolható.

Jelenleg egyik gyártó sem húzott el vagy maradt le jelentősen, így az FIA-nak nem kell emiatt is aggódnia. Idén ugye bevezették az E10-es üzemanyagok használatát, így akár komolyabb eltérések is kialakulhattak volna, de úgy tűnik, mindenki jól dolgozott, így az erőforrások befagyasztása nem fog annyi fejfájást okozni, mint arra esetleg számítani lehetett.

A Ferrari tehát élvez némi előnyt, de csak a belső égésű oldalon. Ha az elektromos erőről van szó, akkor viszont már a Honda viszi a prímet. A Ferrari eközben némileg visszavett belőle a fagyasztás előtt, és nem ugrottak akkorát előre, mint a tavalyi szezonban.

Az elektromos oldalról jelenleg maximálisan 160 extra lóerőt lehet lehívni, és a hírek szerint a Honda tudja ezt a leghosszabb ideig megtenni. Monzában legalábbis ez volt a helyzet, majd jött a Ferrari, a Mercedes és a Renault. Ennek pedig nemcsak az időmérőn, de a futamok során az előzéseknél is komoly szerepe van. Talán nem véletlen, hogy a Red Bull-lal látszólag könnyű a felzárkózás.

Hogy melyik motor számít összességében a legerősebbnek, arról nincsenek pontos információk. A hírek szerint persze az erőforrások már évek óta nagyjából az 1000 lóerős tartomány környékén mozognak, de ez inkább csak a médiának szánt adat.

A Mercedesnél például azt mondják, őket jobban érdekli az akkumulátor feltöltése, valamint az elektromos energia leadása, mintsem a tényleges motorerő. Az egyenesbeli tempónál pedig nemcsak a puszta motorerő számít, de az autók légellenállása is.

Erre is jó példa volt a monzai hétvége, ahol a Ferrari nagyon kicsi hátsó szárnnyal ment, és tizedeket nyertek a Red Bullhoz képest az egyenes szakaszokon, de a bikások megengedhették maguknak a nagyobb szárnyat, mert jobb az aerodinamikai hatékonyságuk.

A Mercedes eközben minden körülmények között túl lassúnak bizonyult. Mentségükre szóljon viszont, hogy a németeké a legmegbízhatóbb erőforrás idén. Miközben tavaly azért voltak gondok náluk is ezen a téren, idénre mindent beleadtak, és látszólag már nem is veszít annyi teljesítményt egy motorjuk az élettartama során, mint 2021-ben.

George Russellnek még nem is kellett motorcserés büntetést vállalnia, és talán teljesítheti is az évet az előírt három motorral. Lewis Hamiltonnál pedig csak azért adódtak gondok, mert Belgiumban megreptette az autóját, és tönkrement a hűtés, ami az erőforrás károsodásához vezetett.

A mercedeses csapatok pedig összességében is egészen jól állnak a motorkomponensek terén, és eddig Hamilton mellett csak Lando Norrisnak kellett büntetést vállalnia. Persze a szezon végéig még vélhetően fognak hozzá csatlakozni páran a Mercedes-motorokat használók közül is.

A Red Bullnál eközben megengedhették maguknak, hogy akár úgy is hajtóegységet cseréljenek, hogy arra nem volt feltétlenül szükségük. Max Verstappen Belgiumban és Monzában is ezzel együtt tudott magabiztosan győzni, ami jól mutatja, hogy a bikások kisebb fölénybe kerültek az év ezen szakaszára, de ez nem a motorjuk miatt van.

Végezetül pedig itt van nekünk az Alpine, akik egyedüliként használnak ugye Renault-motort a mezőnyben, és ennek meg is van az ára, hiszen ők helyezkednek el az utolsó helyen szinte minden téren. Lemaradásuk azonban már közel sem akkora, mint mondjuk három-négy éve.

Ahogyan a Ferrari, lényegében ők is hatalmasat léptek előre, és felértek a mezőnyre. 2021-ben még nem igazán fejlesztettek semmit, és várták a nagy szabályváltozásokat, a küldetés pedig sikeres volt. A megbízhatósággal azonban náluk is bőven akadnak problémák, így jól látható, hogy a komolyabbat ugró gyártók komolyabban meg is szenvedik előrelépésük árát.

Így áll tehát jelenleg a négy motorgyártó egymáshoz képest, a különbségek szerencsére kicsik, ezért a fejlesztések befagyasztásának nem lett komoly következménye, a megbízhatóságon azonban még mindenkinek lenne mit javítani, hogy ne lássunk olyan sok hátrasorolásos büntetést.

