Melyik csapatnál ki lehet a beugró 2021-ben a Forma-1-ben?

A tavalyi F1-es idény több szempontból is rendhagyó volt: a koronavírus-járvány miatt csak júliusban indulhatott el a szezon, 14 helyszínen összesen 17 futamot tudtak megrendezni, és többször is szükség volt a tartalékversenyzők beugrására.

Sergio Perez, Lance Stroll és Lewis Hamilton koronavírus-fertőzés miatt kényszerült futamkihagyásra, míg Romain Grosjean a Bahreini Nagydíjon szenvedett óriási balesetet, amely miatt az év utolsó két versenyén már nem tudott rajthoz állni.

Idén is elképzelhető, hogy a COVID miatt valamelyik pilóta egy ideig nem lesz bevethető, a csapatok pedig felkészültek erre az eshetőségre, minden istállónál beugrásra kész pilóták állnak, alább olvasható, hogy melyik csapat kit vethet be egy fertőzés vagy sérülés esetén.

Mercedes: Hivatalosan a Formula E-pilótáik, Stoffel Vandoorne és Nyck de Vries a két tartalékjuk, melléjük szerződtették még Nico Hülkenberget biztonsági tartaléknak – a rutinos német a szimulátorban már ki is próbálhatta a W12-t. Nem érdemes megfeledkezni a Mercedes-junior George Russellről sem, aki tavaly megkapta a lehetőséget a német istállótól, hogy Hamilton helyén versenyezzen, így nem egyértelmű, hogy ki ugrana be Hamilton vagy Bottas helyére.

Red Bull és AlphaTauri: Valójában a Red Bull és az AlphaTauri két-két versenyzőjét is a Red Bullhoz köti szerződés, így pedig szabadon váltogathatják a versenyzőiket, éppen ezért nem elképzelhetetlen, hogy Perez vagy Verstappen hiányában Cunodát vagy Gaslyt léptetnék elő ideiglenesen. A hivatalos tartalék pedig az idén a DTM-ben is induló Alex Albon.

McLaren: A wokingi istálló megállapodott a Mercedesszel, hogy ha szükséges, használhatják a tartalékjaikat. A legvalószínűbb opció Stoffel Vandoorne lehetne, aki két szezont már teljesített a csapatnál, de ha minden igaz, papíron De Vries vagy Hülkenberg is beugorhatna, még ha ezek az opciók kevésbé valószínűek is.

Aston Martin: A tavaly még Racing Point néven induló alakulat hivatalosan is megerősítette, hogy Nico Hülkenberg lesz a tartalékjuk 2021-ben – ez annak fényében nem meglepő, hogy tavaly is ő ugrott be Perez, valamint Stroll helyére a COVID-19-fertőzésük miatt. A német már az idei Astont is kipróbálta a szimulátorban.

Alpine: A francia istállónál is meglehetősen egyértelmű a helyzet: Danyiil Kvjatot nevezték meg a harmadik számú versenyzőjüknek, az orosz pedig egyelőre nem jelentette be, hogy indulna valamelyik versenysorozatban 2021-ben, így attól sem kell tartania az Alpine-nak, hogy nem lesz elérhető.

Ferrari: A Scuderia hivatalos tartalékpilótája a tavalyi F2-es második helyezett Callum Ilott, de így sem vehető biztosra, hogy őt ültetné be Sainz vagy Leclerc helyére a Ferrari, hiszen nincs túl sok tapasztalata F1-es autókkal. Esélyes lehet viszont valamelyik jelenlegi F1-es Ferrari-junior, mint Mick Schumacher vagy Antonio Giovinazzi.

Alfa Romeo: A svájci-olasz alakulatnál egyértelmű a helyzet: ha Räikkönen vagy Giovinazzi nem tud rajthoz állni, akkor Robert Kubica ugrik be, akinek rendre tesztlehetőséget ad az Alfa Romeo, bár a 2021-es autót még csak a forgatási napon próbálhatta ki.

Haas: Itt Pietro Fittipaldi a hivatalos tartalék, a brazil pedig egyáltalán nem nyújtott rossz teljesítményt a tavalyi, két futamra szóló beugrásakor, így vélhetően ő kapná meg idén is a lehetőséget.

Williams: Amikor Hamilton koronavírus-fertőzése miatt Russell kapott egy versenyt a Mercedesnél, Aitken ugrott be a helyére, és mivel a koreai-brit pilóta is megfelelően látta el a feladatát a szahíri nagydíjhétvégén, így valószínűleg idén is rá esne a grove-i istálló választása. Rajta kívül Roy Nissanynak lehetne még esélye, aki a bahreini teszteken is beülhetett a Williamsbe.

