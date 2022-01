Mely versenyzők a legnépszerűbbek a közösségi médiában?

A Liberty Media megérkezése óta próbál egyre nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg szeretett sportágunkat, a különböző események, illetve a Drive to Survive pedig óriási szerepet játszott abban, hogy új rajongóból is egyre több van.

A téli szünet alatt megáll kicsit az élet, de a versenyzők azért ilyenkor is posztolnak, elsősorban arról, hogyan kezdenek készülni az új idényre, vagy hogy merre jártak legutóbb kikapcsolódni. Ha pedig megnézzük a számokat, talán nem lesz meglepő, mely pilótákat követik a legtöbben a nagyvilágban.

Lewis Hamilton magasan kiemelkedik a mezőnyből ilyen téren, hiszen majdnem 40 millió követője van az elsődleges közösségi médiás oldalakon. A hétszeres bajnok még annak ellenére is közel egymillió új követőt szerzett Instagramon, hogy korábban mindenkit kikövetett a tavalyi abu dhabi események hatására.

Hamilton után 2021-es bajnoki riválisa, Max Verstappen érkezik, de ő is jelentősen le van maradva a maga 12,5 millió követőjével. A legnagyobb különbség a két pilóta között éppen Instagramon van, ahol a britnek 19 millióval több a követője, mint a hollandnak.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára még a mclarenes Daniel Ricciardo került fel, akire 10,4 millióan kíváncsiak a különböző platformokon. Ha már itt tartunk, akkor összességében messze az Instagram a legkedveltebb oldal, mivel a 20-ból 19 versenyzőnek is elég nagy ott a követői tábora.

Utána a Twitter következik, a Facebook pedig elég jelentősen le van maradva, és pár pilótának, például Csou Kuan-jünek vagy Juki Cunodának nincs is ott hivatalos oldala. Az egyetlen a mostani mezőnyből, aki pedig sehol sincs fent, az Sebastian Vettel, aki szándékosan döntött úgy, hogy nem szükséges megosztania magánéletét az emberekkel.

Ha viszont egyszer meggondolná magát, akkor vélhetően egyből jelentős követőszámra tehetne szert, mivel a német továbbra is nagyon népszerű, és Kimi Räikkönen példájából is tudható, hogy megérheti posztolgatni valamelyik platformon, még ha az ember nem is feltétlenül nagy kedvelője az ilyesminek.

Így állnak a pilóták közösségi médiás követések terén (az adatokat a RacingNews365 gyűjtötte össze):

Pilóta Instagram Twitter Facebook Összesen Lewis Hamilton 26,8 millió 6,9 millió 5,9 millió 39,6 millió Max Verstappen 7,8 millió 2,5 millió 2,3 millió 12,6 millió Daniel Ricciardo 6,2 millió 2,6 millió 1,6 millió 10,4 millió Fernando Alonso 3,9 millió 2,9 millió 2 millió 8,8 millió Charles Leclerc 5,9 millió 1,4 millió 940 ezer 8,2 millió Sergio Perez 3,3 millió 2,9 millió 1,1 millió 7,3 millió Lando Norris 4,8 millió 1,6 millió 845 ezer 7,3 millió Carlos Sainz 4 millió 1,3 millió 602 ezer 5,9 millió George Russell 2,8 millió 1,1 millió 554 ezer 4,5 millió Valtteri Bottas 2,9 millió 1,1 millió 422 ezer 4,4 millió Pierre Gasly 2,6 millió 917 ezer 534 ezer 4,1 millió Mick Schumacher 2,3 millió 653 ezer 798 ezer 3,8 millió Alex Albon 1,3 millió 453 ezer 330 ezer 2,1 millió Esteban Ocon 1,2 millió 529 ezer - 1,7 millió Juki Cunoda 820 ezer 275 ezer - 1,1 millió Lance Stroll 675 ezer 308 ezer 98 ezer 1,1 millió Nicholas Latifi 421 ezer 247 ezer 79 ezer 747 ezer Nyikita Mazepin 551 ezer 69 ezer - 620 ezer Csou Kuan-jü 170 ezer 50 ezer - 220 ezer

