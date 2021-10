Melbourne-ben is tudják: 2022 az egyik utolsó esélyük lesz arra, hogy az F1-es naptárban maradjanak

Ausztrália 19 hónap, és a katasztrófába torkollt Ausztrál Nagydíj lefújása után nyitotta meg ismét a határait a nemzetközi utazók előtt, Melbourne pedig a 2021-es lefújása után is visszakerült a Forma-1 előzetes 2022-es versenynaptárába.

Sportdiplomáciailag pedig egyáltalán nem találta magát könnyű helyzetben az egyébként remek podcastjéről is híres, az Ausztrál Nagydíjat is szervező AGCP, ugyanis a szokatlan helyzet több országnak is lehetőséget adott arra, hogy nem várt módon F1-es versenyt rendezhessenek, a sport folyamatosan növekvő bevételei és rajongói bázisa pedig egyre több országot sarkall arra, hogy megpróbálkozzon a futamszervezéssel.

A folyamatosan változó nemzetközi környezetben pedig nem csoda, hogy az elmúlt lassan két évet lezártságban töltő Ausztrália elkezdett aggódni a helyéért a versenynaptárban, Andrew Westacott, az Ausztrál Nagydíj szervezéséért felelős vég vezérigazgatója pedig elismerte, hogy talán az utolsó esélyt kapják az F1-től a futamrendezésre, mielőtt más, erősebben lobbizó országok elkapkodják előlük a helyet.

„Ez egy utolsó utáni esélye lesz Melbourne-nek, mert meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk világszintű események rendezésére, ahhoz, hogy újra felépítsük a reputációnkat” – nyilatkozta Westacott a Drive ausztrál kiadásának.

„Csak vessünk egy pillantást az Egyesült Királyságra, pár hét alatt megtartották Wimbledont, óriási nézősereggel, majd ott volt 140,000 néző vasárnap Silverstone-ben, de vehetjük példának Zandvoortot is. Óriási hátrányt kell ledolgoznunk ezekkel a helyszínekkel szemben, az első lépést pedig egy sikeres Ausztrál Nagydíj, és egy Australian Open (tenisz) szervezésével tehetjük meg.”

„Ezek az események nagyon fontosak lesznek ahhoz, hogy ismét visszaülhessünk ahhoz az asztalhoz, ahol a döntéseket hozzák a nagyeseményekről.”

Arra a kérdésre, hogy a versenynaptárt korábban nyitó helyszín elveszítheti-e a futamrendezési jogát egy újabb lefújt verseny után, Westacott elismerte, hogy erre a megváltozott körülmények miatt igen nagy esély van.

„Ez teljesen reális veszély, ha figyelembe vesszük, mekkora küzdelem van azért, hogy valaki bekerüljön a Forma-1-es naptárba. A türelem csak egy bizonyos pontig tart, és nagyon gyorsan elfogyhat.”

„Ha 2022-ben sem tudunk Ausztráliában Forma-1-es versenyt tartani, akkor az F1-nek minden joga meglesz ahhoz, hogy Melbourne helyett másik alternatíva után nézzen.”