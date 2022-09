Mekies: az egységes Ferrari „mosolyogva” fogadja a nehézségeket

Mekies szerint az istálló jelentős idei fejlődése azt mutatja, hogy a megfelelő irányba haladnak, és most kezdik felfedezni azokat a problémákat, melyek miatt az utóbbi időszakban nem tudtak beleszólni a bajnoki címek sorsába.

Idén ez némileg változott, és a szezon első felében komoly kihívói voltak a Red Bullnak, de az utóbbi időszakban eltűnt a korábbi tempójuk, és reális esélyük már nem igazán van a végső győzelemre. A fókusz pedig már inkább a 2023-as éven van, Mekies pedig arról beszélt, hogy a Ferrari mindent belead annak érdekében, hogy a későbbiekben még inkább számolni kelljen velük.

Az Olasz Nagydíj hétvégéje alatt a szakember a Channel 4-nak mondta el, hogy a Scuderia egy nagyon alapos megközelítéssel dolgozik a sikerek elérése érdekében. „Ha megnézzük a vasárnapokat, volt pár futamunk, amikor nem volt meg a tempó, de szerencsére ez csak ritkán fordult elő.”

„Emellett voltak megbízhatósági gondjaink, valamint hibákat is elkövettünk. Ha ezeket összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy nagy előrelépést tettünk erre az évre, az autónk sokkal gyorsabb lett, de még dolgoznunk kell azon, hogy összességében erősebbek legyünk.”

„Ez pedig nem megy egyik pillanatról a másikra. Mi azonban az eddigi módszereket folytatva és alkalmazva igyekszünk eljutni a következő lépcsőfokra.”

Az idei szezonban elkövetett stratégiai mellényúlások, megbízhatósági gondok, illetve vezetői hibák miatt sok kritika zúdult a csapatra, ezek nagy részét pedig Mattia Binotto kapta meg. Mekies ezzel kapcsolatban szintén arról beszélt, amiről korábban például Carlos Sainz is.

Figyelembe véve a Ferrari státuszát és történelmét, az általuk elkövetett hibák valamiért mindig komolyabbnak tűnnek, mintha egy másik istálló követné el azokat. „Általában véve a Ferrari körül mindig nagy az érdeklődés, néha viszont a kritikából is több jut.”

„Szerintem azonban, ha ezeket összeadjuk, akkor részben ez teszi különlegessé is a Ferrarit. Szóval a nehézségek egy részét mosolyogva fogadjuk, és tisztában vagyunk a felelősségeinkkel, azzal, hogy a tifosi és a többiek mit várnak el tőlünk, ezért tovább kell folytatnunk a kemény munkát, és kis lépésekkel kell haladnunk a jobb teljesítmény felé.”

Mekies még végül azt is elmondta, hogy az idei gondok ellenére a csapat továbbra is azonos irányba húz. „Az istálló elképesztően egységes. Volt néhány komoly tesztünk, de Mattia, Charles és Carlos is remek vezetők, 100 százalékban elkötelezettek, főleg aziránt, hogy mindenki egy irányba menjen.”

„Természetesen voltak nehéz pillanataink, de meglátják majd, hogy az emberek azonos irányba húznak, hogy segítenek egymásnak, és alig várják, hogy megkapják a következő lehetőséget a fejlődésre.”

Meglepetés az F1 erősorrendjében