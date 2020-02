Megvolt az első motorcsere a Red Bullnál

A Red Bull Racing és a Honda a második közös szezonjára készül a Forma-1-ben. A tavalyi év összességében sikeres volt, még akkor is, ha kevesebb futamot nyertek a tervezettnél. Idén azonban már egyértelműen a címet célozzák meg.

A Honda sokat lépett előre a teljesítmény és a megbízhatóság területén is. A csapat az első téli tesztet követően is arról számolt be, hogy még megbízhatóbb a gép, mint a tavalyi. Ez pedig jó hírt jelent, ugyanakkor csütörtökön volt egy kis gond.

A hivatalos tájékoztatás szerint a Red Bullnál motort kellett cserélni, miután a Honda észrevette, hogy valami nincs rendben. Az osztrákok és a japánok ezt követően elővigyázatossági okokból motort cseréltek a gépben.

Ennek ellenére a „bikák” sok kört tettek meg a pályán, és minden programjukat teljesíteni tudták. Az alapos ellenőrzések rámutattak arra, hogy a motor rendben van, így az eredeti egységgel folytatják tovább a munkát pénteken.

Maga a kisebb probléma az ebédszünet előtt ütötte fel a fejét, amikor a Hondánál dolgozók az adatokat böngészve figyelmesek lettek valamire. A részleteket azonban nem árulták el, hogy ez pontosan mit is jelentett.

Csütörtökön került bejelentésre, hogy a Forma-1 fesztivált rendez Dél-Afrikában, egy héttel a Bahreini Nagydíj után! Természetesen a Red Bull is ott lesz, akik már „visszatérő vendégek”.