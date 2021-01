Megvan, mikor szavaznak a motorfejlesztések esetleges befagyasztásáról! – német sajtó

Mint ismeretes, a Red Bull Racing szeretné, ha a 2022-es szezontól kezdve befagyasztanák a motorfejlesztéseket. Ennek az oka meglehetősen egyszerű: a Honda 2021 végén kivonul a Forma-1-ből, és minden bizonnyal az erőforrásra vonatkozó fejlesztések befagyasztásával lenne a legjobb esélye az osztrák istállónak a minél jobb eredmények elérésére.

A német Motorsport-Magazine információi szerint pedig hamarosan szavazni is fog erről az FIA, az F1, a csapatok, illetve a motorgyártók. Az FIA és a Forma-1 10-10 szavazattal rendelkezik, a csapatoknak is van 1-1 szavazatuk, ahogy a motorgyártóknak is, így összesen 34 szavazata van a résztvevőknek.

Még több F1 hír: Perez világbajnoki címhez akarja juttatni a Hondát

A fejlesztések befagyasztásához arra van szükség, hogy a többség támogassa az elképzelést, ami 27 szavazatot jelent. Tehát ha az F1 és FIA támogatja a befagyasztást, ahogy a Red Bull, AlphaTauri, Honda trió is, akkor már csak 4 szavazatra lenne szüksége a Red Bullnak a célja eléréséhez.

Ez már azzal is megvalósulna, ha a Mercedes a partnercsapataival együtt a fejlesztések befagyasztása mellett szavazna, hiszen a Mercedesnek csapatként és motorgyártóként is van szavazata, a két partnercsapattal (Aston Martin, Williams) kiegészülve ez 4 voksot jelent.

A Ferrari pedig sajátos véleménnyel rendelkezik ez ügyben: a maranellói alakulat szeretné, ha a befagyasztásnak lenne egy olyan kitétele, hogy ha egy gyártó lemarad, akkor lehetősége legyen változtatásokra – e kérdésben a Red Bull is a Ferrari mellett áll. A Mercedesnek viszont nem tetszik ez a lehetőség.

A 90 éves Ecclestone és a 6 hónapos kisfia! (kép)

A Toyota Gazoo Racing 2021-ben egy hiperautóval áll rajthoz a WEC-ben, amelyről nemrég rántották le a leplet.