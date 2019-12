Megvan, mikor leplezi le a Ferrari a 2020-as autóját!

A Ferrari 2020-ban is az idei párosával fogja folytatni: vagyis Charles Leclerc és Sebastian Vettel fogja terelgetni jövőre is a vörös istálló autóit. A csapatfőnök, Mattia Binotto pedig néhány médiának, köztük a Motorsport.com-nak elmondta, hogy a 2020-as autójuk 8 nappal a barcelonai teszt kezdete előtt lesz leleplezve.

A Ferrari tavaly február 15-én rántotta le a leplet a kocsiról, a szezon első bemutatóját pedig a Toro Rosso tartotta február 11-én.

„Nagyon korán fogjuk bemutatni az autónkat, szerintem mi leszünk az elsők. Azért tettük ilyen korai időpontra a bemutatót, mert látnunk kell a tesztpados homologizációt még a barcelonai teszt előtt.”

„2020. február 11-én mutatjuk be a kocsit, mert ezután még vár ránk egy intenzív tesztpados program még a téli tesztek előtt.” – magyarázta a csapatfőnök.

2020-ban a korábbi 8 nap helyett már csak 6 nap tesztelés áll a csapatok rendelkezésére. Az első 3 tesztnapra február 19. és február 21. között fog sor kerülni, míg a második 3 nap február 26. és február 28. között kerül megrendezésre.

A 2020-as Ferrari az elődjéhez hasonlóan matt festésű lesz, hogy minél könnyebb legyen az autó. Az olasz istálló pedig 2020-ban is arra fog törekedni, hogy megszakítsák a VB-győzelem nélküli sorozatukat: egyéni VB-címet utoljára 2007-ben, konstruktőrit pedig utoljára 2008-ban nyertek.

A 2019-es autójuk, az SF90 gyors volt, viszont nem volt sem kiegyensúlyozott, sem megbízható. A versenyzőik 9 pole-pozíciót gyűjtöttek a szezon során, viszont csak 3 győzelmet tudtak szerezni – ez többféle oknak is betudható – a csapat és a versenyzők is követtek el hibákat, és olyan is volt, hogy az autó megbízhatatlansága miatt nem tudtak nyerni.

Binotto nem gondolja, hogy ők lennének a favoritok 2020-ban.

„Nem lehetünk mi a favoritok 2020-ban. Az idei bajnok, a Mercedes nyerte az utóbbi hat címet, és nagyon magasra teszik a lécet: az év végére az ő autójuk volt a leggyorsabb. Tehát mi vagyunk a kihívók – ide soroljuk magunkat.” – zárta a csapatfőnök.

