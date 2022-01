Megvan, hogy mikor érkezik pontosan az idei Ferrari!

Nagy reményekkel várja az idei szezont a maranellói alakulat. A Ferrari nem titkolt célja, hogy a szabályváltoztatásokat kihasználva egy bajnokesélyes autót biztosítson Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. számára.

A Ferrari állítólag jól halad az idei autó fejlesztésével és a ground effect visszatérése miatt az ő kezükben van az egyik legnagyobb fegyver. Míg sok fiatal mérnök még sosem dolgozott „ground effect"-tel, Rory Byrne tudása extra értéket jelenthet a csapat számára.

„Szenvedély. Innováció. Teljesítmény.“ - ezekkel a kulcsszavakkal erősítette meg a csapat, hogy a február 17-én érkező autóról 14:00-kor rántják le a leplet.

A legújabb pletykák arról szólnak, hogy a Scuderia egy merőben más fényezéssel gurulhat ki Bahreinben, mint amit az elmúlt évelben megszokhattunk az olaszok autói kapcsán. Állítólag a fekete szín jobban dominálhat, mint eddig, ez pedig leginkább annak köszönhető, hogy az eddigi logisztikai partner, a UPS helyére a Ceva Logistics érkezett a csapathoz.

A Ferrari már korábban is közzétett egy videót, amiben egy fekete kamion volt látható, valamint az autójuk bemutatásához készített sötét weboldal is erre utal, de a most közzétett Twitter-bejegyzés is egy fekete-vörös tematikát kapott.

