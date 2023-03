Megvan, mikor debütálhat a Ferrari új oldaldobozt is tartalmazó nagy fejlesztése – sajtóhír

Miközben a mezőny legtöbb csapata 2023-ra a Red Bull koncepciós irányába kezdett elindulni, a Mercedes és a Ferrari továbbra is a maga útját járja. A csillagosok azonban a csalódást keltő évindításuk után már megerősítették, hogy gyökeres átalakításokat hoznak majd a W14-re. Most pedig az is kezd világossá válni, hogy a Ferrari is egy komolyabb módosításon dolgozik.

A Motorsport.com olasz kiadása pedig nemrég arról számolt be, hogy értesüléseik szerint a jelentős fejlesztések, melyeknek része lesz egy átdolgozott oldaldoboz is, az istálló első hazai versenyén, vagyis Imolában debütálhatnak majd.

A Ferrari eredetileg az Azerbajdzsáni Nagydíjon szerette volna bevetni ezt a csomagot, de nem fognak vele addig elkészülni, hiába dolgozik nagyon keményen az Enrico Cardile vezette aerodinamikai csapat. A céljuk pedig nem az lesz vele, hogy befogják a Red Bullt, hanem inkább az, hogy visszaelőzzék az Aston Martint és megszilárdítsák második helyüket.

Ami pedig magukat a módosításokat illeti, a hírek szerint az új oldaldoboz nem fog hasonlítani a Red Bulléra, de azért lehetséges, hogy az olaszok is elindulnak az RB19 által követett irányba, és némileg feladják azt a koncepciót, amely eddig egyedivé tette az ő autójukat.

Mindezt annak érdekében teszik, hogy az SF-23 jobban működjön alacsonyabb hasmagasságnál, anélkül, hogy az keményen elkezdene ismét delfinezni. Jelenleg ugyanis a Ferrarinak a kedvezőnél magasabban kell futtatnia az autó, amely így viszont nem termel elég leszorítóerőt, ez pedig összességében a gumik működésére is rossz hatással van.

A helyzet pedig az, hogy a Scuderia ezért a fejlesztésért elég rendesen a zsebébe nyúl, és némileg feladja azt a tervét, hogy az év folyamán állandóan új alkatrészeket pakoljon az autóra. Melbourne-re ennek megfelelően csak kisebb módosításokkal készülnek, és inkább szeretnék még jobban megérteni az autó viselkedését, míg a nagy előrelépésre ezek szerint Imoláig kell majd várniuk.

