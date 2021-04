Megvan, mekkora összegben maximalizálhatják a pilóták fizetését – bajban Hamilton

Az elmúlt években a Forma-1 egyre inkább arra törekszik, hogy a tehetősebb és a kevésbé tehetős csapatok közti különbséget csökkentse, továbbá gátat szabjon a féktelen költekezésnek, mely jellemzi a sportot.

A Forma-1 ennek értelmében számos szabályt bevezetett, ezek közül is talán a legjelentősebb, hogy a csapatok mindössze 122 millió eurót költhetnek el egy adott szezon során. Ez az összeg azonban nem tartalmazza a pilóták költségeit, az FIA azonban most ezen is változtatni kíván.

A La Gazzetta Dello Sport szerint a Liberty Media a jövőben javaslatot tesz arra, hogy 25 millió eurós fizetésben maximalizálják a pilóták juttatásait összesen, tehát a két pilótára, illetve a tartalékversenyzőre ekkora összeg állna a csapatok rendelkezésére.

A Mercedes és a Red Bull azok a csapatok, amelyek jelenleg nem felelnek meg ezeknek az kritériumoknak. A német gyártó kizárólag Hamiltonnak 46 millió eurót fizet, illetve több mint 6 millió eurós juttatás üti Bottas markát.

A Red Bull állítólag 22 millió eurót fizet Max Verstappen szolgálataiért, míg Sergio Perez 4 millió euróval gazdagodik évente. Azt jelenleg még nem tudni, hogy mikor lép hatályba az új szabályozás, de az eddigi trendeket elnézve vélhetően nem kell sokat várni rá.

