Megvan, ki váltotta Angela Cullent Lewis Hamilton mellett

Cullen, aki Hamilton támogatói csapatának kulcsfigurája volt edzőjeként és asszisztenseként, az év elején mondott fel. Szerepét két másik fizioterapeuta vette át, bár Hamilton támogatóinak nagy része a színfalak mögött maradt.

Hamilton és Cullen továbbra is tartják a kapcsolatot „következő szórakoztató kalandjukat” illetően és a hétszeres világbajnok a Miami Nagydíj előtt elárulta, azt reméli, a jövőben együtt mászhatják meg a Mount Everestet:

„Egy kicsit változott a felállás, a régi szerepkörét két ember látja el, a többiek maradtak. Ange és én pont a minap beszéltünk, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Mindig lesz szerepünk a másik életében, mindig várni fogjuk a következő szórakoztató kalandot, legyen az ejtőernyőzés, a Mount Everest megmászása majd valamikor, ki tudja. Támogatjuk egymást az utazásunkban.”

„A mostani felállás is remek. Az egyik srác, Steve-O már az első McLarenes versenyem óta velem van, a Mercedeshez is velem jött, ő szerelte a váltómat, aztán számos más szerepet vállalt, most pedig engem segít. Ezen felül az edzéseimen is dolgozok valakivel, ő is itt van, Kylie. Aztán itt van Santi és Penni is, nagyszerű csapatom van.”

Arról, hogy meddig tarthatja fenn teljesítményét a Forma-1-ben, Hamilton elmondta, hogy ennek elsődleges tényezője az edzése és az étrendje, úgy érzi, az is segíti, hogy továbbra is hajlandó áldozatokat hozni. Hozzátette, első éveihez képest sokkal inkább a versenyek közti pihenést tartja elsődlegesnek, főleg most, hogy a csapata mellette van.

„Gyorsabban pihenem ki magam, mert minden eddiginél jobban összpontosítok rá. 22 évesen egyáltalán nem így volt, nem is érdekelt egyáltalán, hazamentem, pizzáztam, nem érdekelt, mire lesz szükségem másnap. Nem voltak szakértők, akik segítettek nekem ebben.”

„Volt egy edzőm, de nem sokat foglalkoztam vele. Néha együtt edzettünk, úsztunk, de azontúl nem volt ilyen részletesen megadva, mit egyek, hogyan pótoljam a folyadékveszteséget, hogyan nyújtsak, ilyenek. Ezt nem csináltam akkor, de azt sem tudom, hogy a többi pilóta mennyire törődött ezzel akkoriban, simán lehet, hogy ők jobban leeresztettek, mert sokkal többet edzünk, mint ők akkoriban.”