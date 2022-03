Megvan, ki helyettesíti Mazepint a Haasnál a bahreini F1-es teszteken!

Az orosz-ukrán háború kitörését követően a Haas eltávolította az autójáról és egyéb felületeiről a névadó szponzoruk, az Uralkali logóit, ekkor pedig már sejteni lehetett, hogy a helyzet Nyikita Mazepin ülésére is ki fog hatni.

Aztán szombaton érkezett is a bejelentés, hogy azonnali hatállyal szerződést bontanak Mazepinnel és az Uralkalival is, azt viszont még nem jelentették be, hogy ki fog vezetni a bahreini teszteken Mick Schumacher mellett és az orosz pilóta helyett.

Végül vasárnap a csapattulajdonos Gene Haas nyilatkozott a helyzetről az AP hírügynökségnek, amelyben elmondta, az ukrajnai invázió miatt váltak meg az Uralkalitól, és megerősítette, hogy a bahreini teszteken Pietro Fittipaldi fog vezetni Schumacher mellett.

„Jelenleg is benne vagyunk a folyamatban, számos jelöltet megnézünk, aztán meglátjuk, ki elérhető, de szerdára már biztos lesz a dolog. A teszteken Pietro fog vezetni, hiszen ő a tesztpilótánk” – fogalmazott Haas, majd így folytatta:

„Folyamatosan keresünk. Azt gondolom, nyilvánvaló, hogy a teljes szezonra egy tapasztaltabb pilótát szeretnénk szerződtetni, de látnunk kell, ki érhető el” – tette hozzá, az interjút pedig azzal zárta, hogy bár pénzügyi hátrányt jelent az Uralkalival való partnerség felbontása, de rendben vannak anyagilag.

