Megvan, hogy ki lesz az AlphaTauri egyik pilótája 2023-ban – hivatalos!

Az idei szezon második fele (sajnos) nem a bajnoki küzdelemről szól, hanem a pilóták székfoglalójáról. Az egész azzal indult, hogy Sebastian Vettel bejelentette a visszavonulását, majd Fernando Alonso gyorsan le is csapott az Aston ülésére.

Oscar Piastri botránya már csak hab volt a tortán, hiszen a fiatal ausztrál megegyezett a McLarennel, így az Alpine pilóta nélkül maradt, a wokingiaknál pedig kiszorította honfitársát, Daniel Ricciardót. Az Alpine leginkább Pierre Gaslyra csapna le, de az AlphaTauri – jobban mondva a Red Bull – csak abban az esetben engedné el, ha Colton Hertát le tudnák szerződteni.

Az amerikainak azonban nincs meg a szuperlicensze, így az üzlet meghiúsulni látszik. Még így is van esély arra, hogy Gasly az Alpine-hoz igazolhat, azonban közben az AlphaTauri a másik ülésről sem feledkezett meg, hosszabbított a csapat japán pilótájával, Juki Cunodával.

Cunoda tavaly érkezett a csapathoz, az első éve felemásan sikeredett, ugyanis rengeteg probléma volt a fiatal japán személyiségével, külön embereket is fogadtak mellé, hogy kezelni tudják őt. Összesítésben a tizennegyedik helyen végzett, legjobb eredménye egy negyedik hely volt a szezonzárón, míg idén csak a tizenhatodik helyen áll.

Cunoda maradása nem volt borítékolható, de most pont került az ügy végére, ugyanis jövőre még biztosan az AlphaTauri volánja mögött bizonyíthat. Már csak az a kérdés, hogy ki lesz a csapattársa a paddock egyik legnagyobb figurájának.

„Köszönetet szeretnék mondani a Red Bullnak, a Hondának, és az AlphaTaurinak is azért, hogy továbbra is lehetőséget biztosítanak nekem a Forma-1-ben. Miután tavaly Olaszországba költöztem, hogy közelebb legyek az AlphaTauri gyárához, úgy érzem, sokkal közelebb kerültem a csapathoz, és nagyon örülök annak, hogy 2023-ban is velük versenyezhetek. Egyelőre azonban még a 2022-es szezonra koncentrálok, és még van egy pár befejezetlen csatánk a középmezőnyben” – mondta Cunoda.

Még több F1 hír: 2024-től betilthatják az elektromos gumimelegítőket

Az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost hangsúlyozta, hogy Cunoda a véleménye szerint még mindig a tanulóéveit tölti az F1-ben, és időt adnak neki, hogy megmutathassa a potenciálját.

„Eddig is tudtuk, hogy Juki nagyon tehetséges, de idén rengeteget fejlődött” – mondta a veterán csapatfőnök. „Az idén mutatott tempójával megmutatta, hogy mennyire meredek a fejlődési görbéje, és azt, hogy megérdemli az ülését a Forma-1-ben. Az utolsó 6 futamon erős teljesítményeket várok tőle.”

„Mint mondani szoktam, egy versenyzőnek három szezonra van szüksége ahhoz, hogy teljesen megszokja a Forma-1-et, és nagyon örülök, hogy megadják neki a kellő időt ahhoz, hogy kibontakoztathassa a potenciálját. Juki szerződéshosszabbítása azt is bizonyítja, hogy Dr. (Helmut) Marko akadémiájából még mindig F1-es kvalitású fiatalokat karolhatunk fel, akik velünk fejlődhetnek. Meg szeretném köszönni a Red Bullnak és a Hondának, hogy Juki újabb évet maradhat nálunk.”

„Biztos vagyok benne, hogy a Mercedes egy Red Bull-másolat lesz"