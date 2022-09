Megvan az újabb büntetett pilóta Monzában

Eddig Lewis Hamilton és Valtteri Bottas esetében tudhattuk biztosra, hogy ők csak a mezőny végéről vághatnak majd neki a vasárnapi viadalnak, most azonban az is kiderült, hogy Mick Schumacher is csatlakozni fog hozzájuk.

A német pilóta esetében már Belgiumra is jósoltak hasonlókat, de akkor még elmaradt a büntetés, Zandvoortban pedig nem igazán lett volna értelme, így esett Monzára a választás, ahol papíron azért lehet előzni, még ha nem is olyan könnyen, mint amilyennek az tűnik.

Hogy pontosan milyen elemcserékről van szó Schumacher esetében, azt még nem tudjuk, de a hétvége folyamán nyilván okosabbak leszünk majd ezen a téren is. A haasos versenyző mellett egyébként továbbra sincs kizárva Sergio Perez esetleges hátrasorolása, és korábbi olasz hírek szerint Carlos Sainzot is büntethetik.

Ha ezek mind beigazolódnak, akkor már tényleg elég közel leszünk a belgiumi felálláshoz, és az időmérőn lényegében két külön csatát láthatunk majd az abszolút pole pozícióra hajtók, illetve a büntetettek között.

