Megvan az ítélet Carlos Sainz és Sergio Perez balesetének ügyében! – hivatalos

Az utolsó előtti körben, a harmadik helyért csatázva ért össze a 2-es kanyarnál Sergio Perez és Carlos Sainz, amelynek következtében mindketten a falnak ütköztek és feladták a versenyt - videó a balesetről itt!

A stewardok a leintés után vizsgálni is kezdték az incidenst, és miután Perezt, Sainzot, valamint csapatukat is meghallgatta, illetve az adatokat és a felvételeket is kielemezték, arra jutottak, hogy nem osztanak ki senkinek büntetést.

A stewardok a hivatalos indoklásban leírják, hogy mivel Sainz kigyorsítása nem volt jó, Perez be tudott bújni mellé, Sainz pedig azt mondta nekik, tisztában volt azzal, hogy Perez ott van mellette, Perez pedig – mivel kicsit hátrébb volt az autója – jobban láthatta, hogyan helyezkedik el egymáshoz képest a két autó, amelyek között a 2-es kanyar kijáratánál körülbelül 1 méter volt.

Ettől a ponttól kezdve egyik pilóta sem vezetett kiszámíthatatlanul, Sainz hasonló ívet követett, mint az azt megelőző körökben, Perez pedig körülbelül egy fél autóval több helyet hagyott a falnál, mint akkor, amikor senki nem volt mellette.

Sainz az incidens előtt közvetlenül egy kicsit jobbra húzott afelé az autó felé, amit nem teljesen láthatott, míg Perez megfelelő ívet követett, ugyanakkor tehetett volna többet is a baleset elkerüléséért – a stewardok ennek ismeretében úgy döntöttek, nem osztanak ki büntetést.

