Megvan az idei első motorcserés büntetés – Alonso a mezőny végén

Alonso a 2001-es F1-es debütálása óta nem kvalifikált ilyen rossz pozícióba hazai pályán. Eleinte azt hihettük, hogy az Alpine-nak egyszerűen nem volt meg a tempója egy jobb eredményhez, de az időmérő után kiderült, hogy némi félreértésnek is köze volt ahhoz, hogy így alakultak az események.

Ez viszont már nem változtat azon a tényen, hogy Alonso az utolsó helyről fog csak rajtolni Barcelonában, miután megkapja idei negyedik hajtóegységét is, mindezt ráadásul csupán a hatodik versenyhétvégén.

Egy szezonban csak három belső égésű motort, turbót, MGU-H-t és MGU-K-t lehet használni, miközben az energiatárolóból és vezérlő elektronikából kettőt, Alonso esetében viszont most mindegyik komponensből új kerül be, ezért mindegyikből túllépi a megengedett limitet.

Alapvetően a maximálisan használható egységek számának előszöri túllépése tíz rajthelyes büntetést vonna maga után, de mivel Alonso csak 17. lett szombaton, így három helyet veszít mindössze, tehát összességében megéri nekik most bevállalni ezt a teljes cserét.

Az alpine-os egyébként már tegnap is azt nyilatkozta, hogy oltári szerencsére lenne szüksége, ha egy jó eredményt akar elérni az előzéshiányról is híres spanyol pályán, most pedig ez már hatványozottan igaz lesz számára.

„Nem hiszem, hogy sok mindent lehet tenni. Ez Barcelona, nincs túl sok előzés, a gumik viszont nagyon kopnak, ha mások mögött autózol. Szóval majd meglátjuk. Az utóbbi pár futamon a hátulról indulók igazán szerencsések voltak és pontokat is szereztek. Holnap én leszek ebben a helyzetben.”

„Amennyiben nekem is jön egy fantasztikus biztonsági autó a megfelelő pillanatban, akkor talán lehet esélyem, hogy pár pontot szerezzek, de ezt kétlem. Nehéz versenyre számítok” – nyilatkozta még szombaton.

Ettől függetlenül viszont kíváncsian várhatjuk, meddig tud majd felkapaszkodni a veterán pilóta a 66 körös viadal során.

