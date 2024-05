Megtört a jég a Williamsnél: Albon reméli, a folytatásban „belelendülnek”

A grove-i alakult 2023-hoz képest jóval nehezebben kezdte az idei szezont, hiszen papíron hiába javult az autójuk, a pontszerzések egyszerűen nem akartak összejönni, és számtalan problémába futottak bele, köztük rengeteg költséges autótöréssel.

Monacóban viszont végre fordult a kocka, hiszen Albon, aki a kilencedik helyre kvalifikálta magát, a futamon is ebben a pozícióban ért célba. A brit-thai versenyző pedig reméli, tovább tudják majd vinni ezt az lendületet.

Amikor megkérdezték, mennyire örült, hogy sikerült megszereznie saját és csapata első idei pontjait, Albon így felelt: „Nagyszerű érzés. Úgy vélem, kicsit talán unalmas volt. Bárcsak elmondhatnám, hogy izgalmasabb és szórakoztatóbb futamon szereztem meg az első pontokat, de ettől még elfogadjuk!”

„A kilencedik hely nagyszerű számunkra, végre felkerültünk a tabellára, és pozitív lendületet vehetünk a következő hétvégékre. Tavaly is kellett némi idő, mire összejött a dolog, de aztán szépen belelendültünk. Nem tudom, miért ne ismételhetnénk ezt meg idén is. Javítgatunk az autón, hoztunk pár apró fejlesztést, és ez kifizetődik, szóval boldog vagyok.”

A korai piros zászló teljesen átírta a futam képét, és emiatt sokan komoly spórolásba kezdtek, hogy kiállás nélkül juthassanak el a leintésig. Albon ennek kapcsán úgy véli, egyesek talán már túlzásba is vitték a lassúzást. „Fájdalmasan lassú volt! Láttam, hogy [Juki] Cunodának lenne tempója, ezért arra gondoltam, ezek a srácok túlságosan is óvatoskodnak! Ennél mehetne gyorsabban is – kb. 20 kör után leköröztek minket!”

„A futam végén viszont ennek ellenére nehéz volt, a gumik tényleg elkoptak, de ettől még nem hiszem, hogy annyira lassan kellett volna mennünk, mint ahogy mentünk” – vélekedett Albon, aki tehát újult lendülettel várja a szezon folytatását.

Soha nem történt még olyan Monacóban, ami idén, de ez nem feltétlenül pozitívum.