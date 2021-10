Megtartotta idei harmadik ülését az F1 bizottsága

A bizottság áttekintette a 2021-es szezon eddigi legfontosabb pontjait, valamint előre tekintettek a 2022-es, rekordot jelentő 23 futamból álló bajnokságra is. A bizottság elé terjesztették a 2022-es FIA Forma-1-es világbajnokság naptártervezetét is. Ezt a naptárat október 15-én, pénteken nyújtják be jóváhagyásra a Motorsport Világtanácsának.

Miközben egyre inkább kilábalunk a COVID-19 világjárványból, a bizottság méltatta a Forma–1 és az FIA figyelemre méltó eredményeit a 2021-es és a 2022-es, rekordnak számító 23 futam megrendezésével kapcsolatban.

Az időjárás által befolyásolt 2021-es FIA Formula–1 Belga Nagydíjat követően a bizottság megvitatta a sportszabályzat lehetséges frissítéseit és felkérte a Sporttanácsadó Bizottságot, hogy a következő ülésén vizsgálja meg ezt a témát és tegyen javaslatot a frissített eljárásokra és szabályzatokra.

A bizottság jelentést kapott a szezon elején Silverstone-ban és Monzában megrendezett első két sprintkvalifikációról. A jelentés számos érdekelt féltől tartalmazott visszajelzést, amelyek pozitívan értékelték a sprintkvalifikáció koncepcióját.

További értékelésre az idei harmadik és egyben utolsó sprintkvalifikációt követően, Brazíliában kerül sor. A lehetséges jövőbeli sprintkvalifikációk és a kapcsolódó szabályozási kerettel kapcsolatos pontokat ezután megvitatják és várhatóan a Brazil Nagydíjat követő hetekben pozitív döntés születhet.

Megjegyzendő, hogy minden szabályozási változtatást a Motorsport Világtanácsának jóvá kell hagynia.