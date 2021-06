Megtalálta az F1 a tökéletes megoldást a pályahatárok betartására?

A 2021-es Stájer Nagydíj előtt átalakították a Red Bull Ring 6-os kanyarját, és a dupla rázókövet felváltotta a kavicságy, így Michael Masi a versenyigazgatói jegyzékében ki is jelentette, hogy a tavalyi évtől eltérően ott nem fogják közelről vizsgálni a pályaelhagyásokat.

Összehasonlításképpen a gyors 9-es és 10-es kanyarban meghagyták a kétféle rázókövet használó elrendezést, és aktívan monitorozták a kanyart kiszélesítő autókat. Talán nem meglepő módon a legkisebb előnyért is vérre menő pilóták centizése miatt rengeteg kört töröltek el a hétvége folyamán, még ha az időmérőjét nem is rontotta el senkinek a pálya kiszélesítése.

A pilóták - akik tavaly nagyon élvezték az olyan klasszikus pályákat, mint Imola, Mugello, vagy a Nürburgring - pedig örömmel fogadták a változtatást:

„Jó volt, hogy konkrét határa volt a pályának” – mondta Daniel Ricciardo a Motorsport.com kérdésére. „Szerintem így még ki tudtuk használni a rázókő adta lehetőségeket, de ha egy kicsit is kiszélesítettük volna a kanyart, akkor a kavicsban találtuk volna magunkat.”

„Szerintem ez a tökéletes megoldás. Ha rajtunk múlna, akkor minden kanyar olyan lenne, mint itt a 6-os, kivéve persze, ha inkább egy fal jelentené a megoldást, az is működhet, de ezen a hétvégén nagyon jó volt bevenni a 6-ost.”

„Világos a határ, és az a kihívás, hogy ki tud ahhoz a legközelebb menni” – mondta Lando Norris. „Ugyanez igaz a 4-es kanyarra is, kicsit szélesebben fordulsz, mint ahogyan azt tették egy páran a hétvégén (köztük Norris korábbi csapattársa, Carlos Sainz is), és már meg is kaptad a büntetésedet.”

„Szerintem jó megoldás született, ami még biztonságosabb is, mint a sárga baguette rázókövekkel volt. Így szerencsére nem kell foglalkozni a pályaelhagyásokkal, amelyeknek biztosan megdöntöttem a rekordját a hétvégén” – mondta kissé önkritikusan Norris.

„Szerintem a pályáknak arra kéne törekednie, hogy minél több ilyen megoldás legyen” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak Lance Stroll. „Mindenki ezt akarja látni a hülye dupla rázókövek helyett, amelyeknek semmi értelme.”

„Nem azt mondom, hogy minden pályának teljesen újra kell terveznie a bukótereit, de tegyenek mondjuk egy 3 méteres sávot kaviccsal a rázókövek mögé. Ez szerintem sokkal érdekesebbé tenné a dolgokat, és nem kéne a pályaelhagyásokkal foglalkozni. Olyan helyszíneken, mint Abu-Dhabi vagy Paul Ricard, kicsit megöli az izgalmat az, hogy csak a bukótereket látod, miközben az olyan pályákon, mint Imola, ha csak 1 centimétert is hibázol, már annyi is neked. Ez sokkal több karaktert ad egy pályának, gyakrabban akarom ezt látni.”

Az F1 versenyigazgatója, Michael Masi szerint az FIA is tisztában van azzal, hogy a kavicságy jó megoldást jelent, de a problémát azt jelenti, hogy egyeztetniük kell a FIM-mel is, hogy a közösen használt pályákon a motorversenyeknek is megfeleljen az adott pálya módosítása.

A lényeg azonban az F1-es pilóták számára az, hogy a saját bőrükön tapasztalják meg azt, hogy hol vannak a pálya határai, ne pedig a versenymérnökétől, vagy egy, a kormány kijelzőjén megjelenő üzenetből értesüljön arról, hogy éppen szabálytalan volt.

„Ha túlléped a limitet, akkor a kavicsban kötsz ki, és vége a körödnek. Mindenhol így kéne lennie” – mondta Pierre Gasly. „Nem is beszélünk már ott a pályaelhagyásokról, ideális esetben mindenhol úgy kéne eljárniuk, mint most a 6-os kanyarban, és akkor mindenkinek könnyebb lenne az élete.”