Megszületett Sebastian Vettel utolsó sisakfestése a Ferrarinál

A Forma-1 három hónapos kényszerszünetének az egyik legnagyobb sztorija mindenképpen a versenyzők piacának felpörgése volt, amit az a talán nem is olyan meglepő hír indított be, hogy Sebastian Vettel és a Ferrari nem hosszabbítják meg az év végén lejáró szerződésüket.

Ennek következtében a McLarentől Carlos Sainz Jr. igazol Maranellóba, az ő helyét pedig a Renault-tól távozó Daniel Ricciardo fogja átvenni. Az, hogy a négyszeres világbajnok Vettel hol folytatja, egyelőre kérdéses, sokan a Mercedest látják pályafutása következő állomásának.

A Ferrari nemrég Twitteren mutatta be a pilóta új sisakfestését a szezonra, amely egyben az utolsó is lesz, amit náluk megkezd. Arra is megkérték Vettelt, hogy a saját szavaival mesélje el, mit láthatunk új fejvédőjén:

"Szóval, beszéljünk a sisakomról, bár igazából nem sok mondanivalóm van róla, elég egyszerű. A német zászló húzódik rajta végig természetesen, ennek az oka nem más, hogy német vagyok. Talán ránézésre az is megmondható, hogy szeretem a fehér színt, bár nem tudom, a fehér igazából egy színnek számít-e."

"Szóval igen, ez egy egyszerű és időtálló design, ennek pedig eléggé örülök. Ezen felül még apróbb dolgok vannak, amiket hozzáadattam, mint oldalt a Ferrari ágaskodó lova, vagy az ötös szám, a rajtszámom a másik oldalon. Igazából ennyi."

Sebastian Vettel és Charles Leclerc is egy egészen szép Ferrarit kap a 2020-as F1-es szezonra, de sokkal fontosabb, hogy versenyképes legyen a Mercedes és a Red Bull-Honda ellen.

