Megszületett a döntés Verstappennél is: 5 rajthelyes büntetést kapott!

Valtteri Bottas és Carlos Sainz is hasonlóan járt az időmérőn, igaz ők csak egyszeri sárga zászló alatt fejezték be körüket, míg Max Verstappen már a dupla sárga zászlók érvénybe lépése után haladt el Gasly autója mellett. A kvalifikációt egyébként az a kör döntően nem befolyásolta, hiszen a holland ugyan javított, de így is 0,455 másodperccel végzett Hamilton mögött.

Michael Masi, a Forma–1 versenyigazgatója a hétvége előtt közölte a versenyutasításban, hogy a versenyzőknek meg kell szakítaniuk a gyorskörüket, ha kétszeres sárga zászlót lengetnek, míg sima sárga esetén befejezhetik azt. A büntetések attól függően változhatnak, hogy egyszeri vagy kétszeri figyelmeztetés alatt történtek-e.

Mivel Verstappen vétsége súlyosabb volt, mint a másik két versenyzőé, ezért a büntetés mértéke is nagyobb lett, ez pedig azt jelenti, hogy elveszíti az időmérőn megszerzett második helyét, és visszaesik egészen a hetedik pozícióba.

Még több F1 hír: Wolff szerint egy szellem van a Red Bull által mutatott képen

Ez a szankció egyébként párhuzamban van azzal, amelyet még Lando Norris kapott a tavalyi Török Nagydíjon, amikor szintén nem lassított kellően a dupla sárga alatt. Mondanunk sem kell, hogy ez milyen rosszul érinti a hollandot, hiszen bajnoki riválisa, Lewis Hamilton a pole-ból fog indulni.

Verstappen és a Red Bull azzal próbált érvelni, hogy voltak enyhítő körülmények, köztük „a sárga jelzőpanelek hiánya, a kormányon sem kapott jelzést, és hangjelzés sem volt”. A stewardok viszont egyértelművé tették, hogy a Nemzetközi Sportkódex ilyen esetekben kizárólag a versenyzőre helyezi a felelősséget.

A Red Bull-os megerősítette a meghallgatás során, hogy látta Gasly autóját a pálya szélén: „Ilyenkor arra kell számítani, akárcsak az 55-ös autó esetében, hogy fennáll egy potenciális veszélyforrás, és hogy a sárga zászló vélhetően érvényben volt, ezért pedig a megfelelő intézkedéseket kell tenni.”

Mindez azt jelenti, hogy Bottas büntetésével együtt Pierre Gasly indulhat majd a második helyről, a harmadik pozíciót pedig Fernando Alonso kapta meg.

Gasly: „Sokkoló volt“ megélni az autóban a sérülést