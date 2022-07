Megszületett a döntés Fernando Alonso ügyével kapcsolatban!

Fernando Alonso szeretné minél hamarabb elfelejteni ezt a hétvégét, ugyanis az Alpine pilótája előbb egy biztosnak tűnő hatodik helyet, majd majdnem a kínkeservesen megszerezett tizedik pozíciót és az azzal járó egy pontot is elbukta.

A versenybírók meghallgatták Fernando Alonsót és a csapatát, és megvizsgálták a videó- és hangfelvételeket. Alonso 16:12-kor a VSC alatt a 4-es kanyarban történt incidens miatt bokszkiállást hajtott végre. A bal első kerék ezt követően kis mértékben meglazult, és a versenybírák azt vizsgálták, hogy az autót „nem biztonságos állapotban engedték-e ki”.

A stewardok a bokszkiállásról készült videót több szemszögből is megvizsgálták, beleértve a boxutcát is, de semmi sem utal arra, hogy bármi probléma történt volna. A csapatvezető arról számolt be, hogy a kereket felszerelő szerelő azt jelentette, hogy minden rendben volt.

A futam után a bal első kereket a gumival és a tengellyel együtt megvizsgálta a technikai küldött és az technikai ügyek vezetője. Jelentették a versenybíróknak és a stewardok arra a következtetésre jutottak, hogy nem történt veszélyes kiengedés.

A döntés értelmében tehát Fernando Alonso megtarthatja a tizedik helyét és a vele járó egy pontot.

