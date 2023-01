Megszólalt De Vries korábbi támogatója: nem akartuk bíróságra vinni az ügyet, de...

Az AlphaTauri pilótája 2018-ban kötött támogatási megállapodást a holland ingatlanmogul, Jeroen Schothorsttal, aki akkor 250 000 euróval finanszírozta a versenyző Forma-2-es pályafutását.

Az üzletember azért fordult bírósághoz, mert úgy véli, a pilóta megszegte ezt a megállapodást, amelynek értelmében Schothorst befektetési cége jogosult lenne De Vries Forma-1-es fizetésének 50 százalékára.

A vita azért alakult ki, mert a szerződés szerint a záradék érvényesítésére akkor került volna sor, ha De Vries 2023 előtt mutatkozik be a száguldó cirkuszban, az üzletember pedig úgy véli, mivel a holland versenyző a tavalyi monzai versenyhétvégén beugrott a Williamshez Alex Albon helyére, ez végső soron meg is történt.

Még több F1 hír: De Vriesnek a bíróság elé kell állnia a Forma-1-es szezon előtt

Az üggyel kapcsolatban most megszólalt Schothorst is és elmondta, a jogi nézeteltérés ellenére továbbra is szurkol honfitársának.

„Fantasztikusnak tartom, hogy Nyck sikeres Forma-1-es pilóta lett és azt is, hogy két holland is rajthoz állhat majd az augusztusi zandvoorti futamon. A pályafutása egy fontos pontján fektettünk be de Vriesbe, amikor senki más nem akart. Most már megoszlanak a vélemények arról, hogyan értelmezzük az üzletet“ - fogalmazott az ingatlanmogul.

„Előfordul ilyesmi, de végeredményben sajnos nem kerülhetjük el, hogy ezt az ügyet a bíróságon tisztázzuk. Természetesen más megoldást szerettünk volna, de ez semmit sem változtat azon, hogy sok sikert kívánunk Nycknek a további karrierjéhez“ - tette hozzá Schothorst.

A pilóta ügyvédje azonban jelezte, elutasították a javasolt egyezséget, így a bírósági tárgyalás elkerülhetetlen.

„Minden jel arra utal, hogy Schothorst befektetési cége nem tudja megemészteni a tényt, miszerint de Vries csak 2023-ban lett Forma-1-es versenyző és nem a szerződés utolsó évében“ - szögezte le Jeroen Bedaux.

Akár 1 másodperccel is gyorsabb lehet a 2023-as Ferrari az F1-75-höz képest?