Megszólalt a monacói elnök a futam naptárból való kikerülésével kapcsolatban

Az F1-es naptár egyre teltebb, és egy Las Vegas-i futammal, Katar érkezésével és esetleg Kína visszatérésével jó esély van arra, hogy 2023-ban egy újabb futamnak kell majd helyet szorítani. Spa-Francorchamps és a Paul Ricard tűnt kiesőjelöltnek, de több forrás szerint Monaco is az utolsó szezonjában van.

Az Automobile Club Monaco ülésén Michel Boeri, a monacói szervezet elnöke elárulta, hogy ezekből a hírekből semmi sem igaz. ''Szeretnék foglalkozni azzal, amit a média írt. Semmi sem igaz ebből'' - árulta el Boeri a találkozón a La Gazette de Monaco szerint.

Még több F1 hír: Wolff szerint a nézőket nem érdekli, hol rendezik a futamokat

Monaco 1955 óta folyamatosan tagja az F1-es naptárnak, de az első futamot 1929-ben rendezték. A pálya az F1 történetének egyik ikonikus helyszíne és minden évben a naptár egyik legszínesebb állomása. Az évek során Monaco legendává vált, ráadásul egyediségének köszönhetően mindig nagy várakozás előzte meg a hétvégét

''Továbbra is tárgyalásban vagyunk velük (a Forma-1-gyel), és most kell konkretizálnunk a dolgot egy szerződés aláírásával. Garantálhatom, hogy 2022 után is lesz GP (Monacóban). Nem tudom, hogy a szerződés három vagy öt évre szól-e, de ezek a részletek'' - zárta Boeri.