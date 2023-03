Megszólalt a McLaren technikai igazgatója: ezért esett vissza a 2023-as teljesítményük

Miután a Mercedes végig lobbizta a 2022-es szezon első felét a delfinezés és a pattogás káros hatásaival, az FIA módosította a technikai szabályzatot 2023-ra. A padlólemezek szélét 15 mm-rel, a diffúzor torkát 10 mm-rel kellett megemelnie a csapatoknak.

A technikai szabályváltozást csak a Magyar Nagydíj után, a nyári szünet elején véglegesítették. A módosítás időzítését idén már a Williams is megkérdőjelezte, mivel érzésük szerint hátrányosan érintette őket a 2023-a szezon előtt késői szabályváltozás.

A McLaren azonban még ennél is rosszabbul járt: amikor szeptemberben kipróbálták az akkor aktuális padlólemezük 2023-as változatát a szélcsatornában, óriási visszaeséssel találkoztak. James Key elmondása szerint ekkor döntöttek úgy, hogy teljesen új padlólemezt kell fejleszteniük a 2023-as szezonra, ami azonban nem készült el az év első versenyeire.

„Ez az egész arra vezethető vissza, hogy 15 milliméterrel megemeltük a padlólemez szélét” – nyilatkozta Key többek között a Motorsport.com-nak a Bahreini Nagydíjon. „Mindenki beleegyezett ebbe a változtatásba, mert logikus lépésnek tűnt tavaly annak érdekében, hogy megváljunk a delfinezéstől. Azonban már tavaly, a szezon második felében is egyre kisebb problémát jelentett ez a jelenség.”

„A 15 mm nagyon kevésnek tűnhet elsőre, de ezek óriási, elképesztően összetett és érzékeny padlólemezek, amelyek rengeteg leszorítóerőt termelnek. Amikor kipróbáltuk a 15 mm-es emelés hatását, sokkal több teljesítményt vesztettünk, mint amire elsőre számítottunk. Úgy tűnik, minden csapatot máshogyan érintett a szabályváltozás az eltérő padlólemez-geometriák miatt.”

„Tavaly a padlólemez szempontjából két részre oszlott a mezőny, mi voltunk az egyikben, a másikban a csapatok többsége” – mondta Key anélkül, hogy belement volna a részletekbe. „Amikor kijött a szabályváltozás, és próbáltuk a koncepciónkat ráhúzni az új keretrendszerre, rájöttünk, hogy sosem tudnánk visszaszerezni az összes elvesztett leszorítóerőt.”

„Már szeptember volt, amikor úgy döntöttünk, hogy teljesen újratervezzük a padlólemez geometriáját. Ez egy óriási, nagyon összetett projekt, aminek a volumenéhez képest mi későn láttunk munkához.”

Key hozzátette, hogy ha nagyon akarták volna, Bahreinre is el tudták volna készíteni az új padlólemezt, de a kiforratlan kialakítás helyett inkább az alaposabb fejlesztést választották.

„Őszintén, nem magunktól választottuk ezt az utat, hanem az a felismerés erőltette ránk, hogy a tavalyi elképzeléseink nem fognak működni az új szabályok miatt. Valószínűleg, ha már most felkerült volna az autóra az új padlólemez, akkor minimálisan már most is jobb teljesítményt érhettünk volna el. Ez azonban nagyon kockázatos lett volna.”

„Nagyon frusztráló ez az egész, mert az új fejlesztési irány kiváló, sokkal jobb számokat kapunk, mint korábban. Ha egy kicsit hamarabb döntöttek volna a szabályváltozásról, vagy 1 hónappal hamarabb rájöttünk volna, hogy annak milyen következményei lesznek az addigi munkánkra való tekintettel, akkor most nem kéne erről beszélnünk. Kár érte, de most itt vagyunk, és keményen dolgozunk a megoldáson.”