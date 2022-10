Mégsem tart sajtótájékoztatót a Red Bull, Hornernek az FIA-elnöknél van jelenése

Továbbra sem zárult le a Red Bull költségvetési ügye, és úgy tűnik, egy ideig még nem is fog. Egyelőre még mindenki arról találgat, hogy pontosan mekkora szabálysértést követettek el a bikások, és hogy mi lehet ennek a következménye.

Még több F1 hír: Magnussen: remélem Mick a csapattársam marad, abszolút megérdemelné

Úgy tűnt, a megoldáshoz talán közelebb juthatunk a mai napon, mivel Hornerék eredetileg egy sajtótájékoztatót akartak tartani Austinban, ahol bizonyára tisztáztak volna néhány dolgot a témakör kapcsán.

Most azonban úgy tudni, ebből nem lesz semmi, és Horner helyette valamikor Mohammed ben Szulajemmel fog találkozni, hogy a felek egyeztessenek, mielőtt a média rendelkezésére állnának.

Az FIA azonban állítólag egyfajta egyezséget ajánlott a Red Bullnak, de ehhez el kell fogadniuk a feltételeket, be kell ismerniük, hogy hibáztak, és nem nyújthatnak be fellebbezést a kiszabott szankciók ellen sem. Azt azonban továbbra sem tudni, hogy a csapat ezt az utat választja-e, vagy továbbra is kiáll azon állítása mellett, hogy nem szegték meg a költségsapkát 2021-ben.

Amennyiben utóbbit választják, de nem ők jönnek ki győztesen a szituációból, akkor még komolyabb büntetésre számíthatnak, ami akár már befolyással is lehet a pályán korábban elért eredményeikre.

Bottas is komolyan büntetné a költséglimitet megszegőket