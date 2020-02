Megmutatta magát az idei F1-es Alfa Romeo: Valentin napi ajándék - Kimi a pályán

A hu.motorsport.com korábban megírta, hogy az Alfa Romeo még a héten pályára gurul egy shakedown keretében. Ezen idő alatt a csapat maximum 100 kilométert tehet meg a Pirelli demonstrációs abroncsaival.

Akárcsak tavaly, az Alfa Romeo ezúttal is Valentin napra időzítette a nagy eseményét, természetesen egy álcafestéssel az új autón, amit a tavalyi idényhez hasonlóan Kimi Raikkonen, valamint Antonio Giovinazzi fog vezetni.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Fotó készítője: Alfa Romeo

Ezek a forgatási napok tökéletes lehetőséget jelentenek arra, hogy a csapatok bejárassák az új autóikat, rendszerellenőrzéseket hajtsanak végre rajtuk, és felmérjék az első lehetséges problémákat, még a téli tesztek előtt, hogy ott ne legyenek gondjaik.

Erre különösen nagy szükségük lehet, mivel idén a hosszabb naptár miatt még kevesebbet tesztelhetnek a csapatok. A helyszín pedig ugyanúgy a spanyolországi Barcelona lesz, amit jövőre Jerez vagy Paul Ricard válthat le.

Kimi Räikkönen, 2007 Forma-1 bajnoka már be is öltözött és a volán mögé pattant. Az új névadó szponzor nemcsak az autón kap helyet, hanem a szereléseken is.

Slider Lista Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 1 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 2 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 3 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 4 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 5 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 6 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 7 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 8 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 9 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 10 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 11 / 11 Fotót készítette: Davide Cavazza

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.