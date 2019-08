Meglepő, melyik F1-es versenyző a legpiacképesebb

A SportsPro immár tíz éve állítja össze a sportvilág 50 legmeghatározóbb piaci szereplőjének listáját. A cég immár hosszú ideje van jelen a nyomtatott és a digitális sajtóban, valamint az élő eseményeken, az általa készített lista pedig az 50 legpiacképesebb sportolót rangsorolja olyan szempontok alapján, mint a kor, a hazai piac, a tengerentúli lehetőség, karizma és elhivatottság a piacon való jelenlét iránt, de nem csak ezek a faktorok meghatározóak.

Ebben az évben az első tízbe Charles Leclerc verekedte be magát a Forma-1 mezőnyéből. A monacói autóversenyző a nyolcadik helyre fért fel, ami tekintve, hogy csak második szezonját tölti az F1-ben, szép teljesítmény. Leclerc kapcsán a megnövekedett érdeklődés annak szól, hogy már az első Ferrarinál töltött évében versenyképes tud lenni, és ez nagyban befolyásolja helyzetét a piacon is.

A sportvilág idei győztese, vagyis legpiacképesebb képviselője Naomi Osaka lett, aki tavaly berobbant a női tenisz világába, és már két Grand Slam-győzelemmel bizonyította tehetségét. Jelenleg a japán származású teniszezőnő a leginkább eladható termék a sportpiacon, Osaka egyébként Raheem Sterlinget előzte meg a listán, a Manchester City labdarúgóját pedig Zion Williamson kosárlabdázó követi.

2014-ben pedig éppen forma-1-es győztese lett a legpiacképesebb sportolóinak összeállításának, akkor Lewis Hamilton bizonyult a legeladhatóbb sportolónak, és a brit autóversenyző azóta szépen tarolt is a pályán, és azon túl is. Leclerc első évében pedig azonnal be is biztosította a helyét az olaszoknál, még a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelre is ráijesztett a teljesítményével. A monacói ugyanakkor a futamgyőzelemmel még adós, ez annak fényében nem meglepő, hogy a Ferrarinak eddig idén még nem jutott babér.

Íme a Top10:

