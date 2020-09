Meglepő fordulat: eláll a fellebbezéstől a Ferrari a Racing Point ügyében!

Az Olasz Nagydíj egyáltalán nem alakult rózsásan a Ferrari szempontjából, hiszen Sebastian Vettel és Charles Leclerc is kiesett a monzai versenyen, így a Belga Nagydíjat követően most is pont nélkül maradtak.

Nem sokkal a verseny leintését követően pedig a Ferrari egy közleményben jelentette be, hogy eláll a fellebbezéstől a Racing Point ügyében, erről pedig a Nemzetközi Fellebbviteli Bíróságot is értesítette.

Alapvetően négy csapat, a McLaren, a Williams, a Renault és a Ferrari akarta továbbvinni a Racing Point ügyét azután, hogy a silverstone-i bázisú istálló 400 ezer eurós büntetést és 15 pontlevonást kapott amiatt, mert a fékhűtőiket nem ők, hanem a Mercedes tervezte – ez 2019-ben még szabályos lett volna, 2020-ban viszont már nem az.

A fellebbezéstől először a McLaren és Williams állt el, majd a Renault is kihátrált a folyamatból, ma pedig a Ferrari is megtette ezt.

A közlemény szerint a Ferrarit az győzte meg, hogy a 2021-es technikai és sportszabályzatban már egyértelmű, hogy milyen alkatrészeket kell terveznie minden egyes konstruktőrnek, emellett azzal is elégedett a patinás istálló, hogy az FIA és az F1 hatékonyan megoldotta az erre vonatkozó feladatát és ezzel megtartotta e rendkívül versenyképes sport DNS-ét.

