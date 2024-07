Megjöttek az első infók, ekkor mutatják be Brad Pitt Forma-1-es filmjét!

Az F1 és az Apple, akik a Warner Bros. Picturesszel egyesítették erőiket a film globális terjesztése érdekében egy vasárnap, július 7-én érkező kedvcsinálóban teszik közzé az első képeket a filmből, melyben Brad Pitt egy visszavonult F1-es sztárt játszik, aki a kitalált APXGP csapat kedvéért tér vissza a bajnokságba, Damson Idris által játszott újonc csapattársa mellett.

A filmnek, melyben Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia és Samson Kayo is szerepet kap, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az egyik producere, aki a forgatókönyvbe is besegített visszajelzéseivel.

A filmet a Top Gun: Maverick rendezője, Joseph Kosinski és Jerry Bruckheimer sztárproducer hozta össze és a hollywoodi színészek sztrájkja miatti csúszásokat követően 2025. július 25-én fog a mozikba kerülni.

Az elmúlt pár hétben elég komoly tempóban folyik a munka a filmen, többek között a hétvégi Brit Nagydíjon is látható a Mercedes által módosított, a kitalált APxGP színeire festett Formula 2-es autó. Ahogy más eseményeken is, a csapat itt is saját garázst kapott, innen folyik a stáb munkája.

Idén még lesz forgatás a Hungaroringen, Spa-Francorchamps-ban, Mexikóvárosban, Las Vegasban és Abu-Dzabiban is. Egyes hírek szerint a sztrájk miatt a film költségvetése 300 millió dollár fölé nőtt, de a producerek megkérdőjelezték ennek hitelességét.

