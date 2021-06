Nemsokára megjelenik az F1 2021, sok részletre derült fény a játékról!

Július 16-án érkezik a F1 2021, ami az első Forma-1-es játék lesz azóta, hogy az EA Sports tavaly télen felvásárolta a licensszel több mint egy évtizede rendelkező Codemasterst.

Már az év korábbi részében bejelentették, hogy idén egy új, kétjátékos karriermódon és egy sztorimódon is dolgoznak, a Codemasters pedig ma délután további információkat is közölt a 2021-es játékkal kapcsolatos terveikről.

Ennek részeként megjelentek az első gameplay-felvételek, amelyek a következő generációs PlayStation 5 és Xbox Series X konzolokon elérhető továbbfejlesztett látványvilággal rendelkeznek. Mindkét konzolnál lehetőség lesz a teljesítményre és a grafikára fókuszálás közötti váltásra, ahogy azt a DiRT5-nél már láthattuk – az egyik beállításnál a betöltési sebesség, a másiknál pedig a lehető legjobb grafika kerül a középpontba.

A játék egyik legfontosabb újdonsága a „Braking Point” sztorimód, amelyben a játékosok Aiden Jackson fiatal pilóta bőrébe bújhatnak, aki a Forma-2-ben versenyez, természetesen azzal a céllal, hogy bekerüljön a Forma-1-es mezőnybe.

A játékban elérhető lesz a 2019-es Forma-2-es szezon, így lehetőségünk van onnan bekerülni a Forma-1 2020-as mezőnyébe, majd 2021-ben a jelenlegi autókkal folytatni a pályafutásunkat. Az F2-es szezon után a Racing Point/Aston Martin, az AlphaTauri, az Alfa Romeo, a Haas és a Williams csapatához van lehetőségünk szerződni.

A Braking Point a Netflix Drive to Survive című sorozatából is merített ihletet, a sztorimód elkészítésében profi írók is segítettek, és Jackson története során a karakterek és a kapcsolatok vannak a középpontban, ráadásul visszatér az F1 2019 „főgonosza”, Devon Butler is.

A még valósághűbbé tétel érdekében CGI-jeleneteket is készítettek, azonban a spoilerek elkerülésének érdekében a Codemasters igyekszik titokban tartani a Braking Point további részleteit, azt viszont elárulták, hogy körülbelül 5-6 órát ölel át a mód.

Az F1 2021 másik nagy változtatása az új kétjátékos karriermód, ami lehetővé teszi, hogy egy barátunkkal együtt vágjunk neki az F1-es karrierünknek, akár csapattársakként (Co-op), akár riválisokként (Contracts) versenyezve. Több mentési slot is elérhető lesz, így akár több kétjátékos karriert is futtathatunk egyszerre. Az egyjátékos versenyzői karrierben pedig most már lehetőség lesz az F2-ben való kezdésre, mielőtt az F1-be lépnénk.

A Codemasters már korábban bejelentette, hogy a MyTeam módban hét ikonikus versenyző is elérhető lesz, de egyelőre nem világosak ennek a részletei. A versenyzői értékelések is tovább bővülnek, idén érkezik a „fókusz” statisztika, amelyet a csapat tevékenységei, a teljesítmény és a sajtó kérdései befolyásolnak – utóbbi szintén tovább bővül.

Az F1 2021-et a sorozat eddigi legjobban testreszabható játékaként harangozták be, ami lehetővé teszi a beállítások olyan átfogó módosítását, hogy a játék mind az újoncok, mind a hardcore szimulátorosok számára élvezhető legyen.

F1 2021 screenshot 1 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 2 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 3 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 4 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 5 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 6 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 7 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 8 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters F1 2021 screenshot 9 / 9 Fotót készítette: Codemasters Codemasters

A MyTeamben és a karriermódban lehetőségünk van beállítani, milyen gyorsan kereshetünk pénzt és erőforráspontokat, valamint hogy mennyire legyenek rendszeresek a mechanikai vagy műszaki hibák.

Szintén újdonság a „valós idejű szezonkezdés”, amellyel úgy csatlakozhatunk be a bajnokságba, hogy az állás megfelel a jelenlegi pontverseny állásának. A játék 21 pályát tartalmaz, és további három aszfaltcsík – Portimao, Imola és Dzsedda – ingyenesen elérhető DLC-ként fog érkezni a későbbiekben. A kínai pálya szerepel a játékban, és a Braking Point módban is ott lesz, viszont karriermódban nem lesz elérhető, ugyanis kikerült a versenynaptárból. A nemrég bejelentett sprintversenyek sem lesznek benne a játékban.

Ahogy arról már korábban szó esett, az F1 2021 része lesz az F2 is. A játék a 2020-as autókkal és versenyzőkkel, illetve a tavalyi formátummal indul, viszont az év későbbi részében érkeznek majd a 2021-es autók, pilóták és az új formátum is.

Az F1 2021 a fejlesztés során a csapatok és a versenyzők visszajelzéseit is figyelembe vette, ennek köszönhetően a gumimodell közelebb került a szimulátorokból ismert modellhez, illetve a törésmodellben is történtek változtatások, a kocsi több része sérülhet meg, mint korábban.

A multiplayer módban egy új „Social Play” opció is elérhető válik, ami megkönnyíti a játékosok számára a beugrást és élvezhetőbb lesz az online élmény. A szerverböngésző is frissült, hogy a játékosok könnyebben megtalálják a kívánt versenyeket.

A testreszabhatóság vizuálisan is javult: a játékosok mostantól matricákat rakhatnak a halóra, valamint kiválaszthatják a „győzelmi rádióüzenetüket”, amellyel a csapatot vagy a rajongókat is beleszőhetik az üzenetükbe. Emellett multiplayer autómatricák és egyéb tárgyak is elérhetővé fognak válni a Podium Pass online áruházban.

Az F1 2021 július 16-án jelenik meg PS5-re, PS4-re, Xbox Series X-re és S-re, Xbox One-ra és PC-re, a Deluxe Edition vásárlói pedig már július 13-án „nyúzhatják” a játékot.

