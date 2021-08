Megjelent a Schumacher dokumentumfilm első trailere (videó)

Már nem kell sokat várni a „Schumacher” című dokumentumfilmre, amely szeptember 15-én fog megjelenni a Netflixen, és Schumacher F1-es sikereit, valamint a versenypályán kívüli életét hivatott bemutatni, az elkészítését pedig a családja is támogatta.

Még júliusban jelentették be, hogy készül a szóban forgó dokumentumfilm, az első trailerre viszont egészen eddig kellett várni. A trailerben feltűnik Michael Schumacher édesapja, felesége és két gyermeke is, Mick Schumacher pedig ezt mondta édesapjáról: „Amikor ránézek, mindig arra gondolok, hogy én is ilyen akarok lenni”.

Az Aston Martin-pilóta és négyszeres világbajnok Sebastian Vettel is elismerően beszél a trailerben a hétszeres világbajnokról. A Netflix pedig úgy tűnik, nyitott a Forma-1-gyel és motorsportokkal kapcsolatos tartalmakra, és jelenleg is készül a Drive to Survive sorozat negyedik évada.

