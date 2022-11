Mégis a Red Bullban köthet ki Ricciardo?

Újra erősödnek a pletykák: Daniel Ricciardo visszatérhet a Red Bull-családba, nem versenyzőként, hanem tartalék- és tesztpilótaként. Az osztrák sajtó már kész tényként tálalja a hírt és lehet is benne valami, bár az ausztrál és Helmut Marko is hasonló nyilatkozatokat tettek Sao Paulóban.

„Semmi sincs lepecsételve. Nincs rejtegetnivalóm, nem köt a szerződésem, simán beszélhetek bármiről, de nincs aláírva semmi. Ha majd lesz, akkor szólok, nem fogok semmit magamban tartani” – mondta a szombati sprintverseny után Ricciardo, míg a Sky német nyelvű adásának Helmut Marko csak annyit ismételgetett: „Tárgyalunk vele.”

Ricciardónak nemrég több lehetősége is volt arra, hogy harmadik pilóta legyen valahol. A Mercedesnél Nyck de Vries és az Aston Martin mellett elköteleződő Stoffel Vandoorne távozása miatt keresnek tartalékot, de miután Lewis Hamilton bejelentette, hogy hosszabbítani akar, egyhamar nem szabadul fel itt ülés, ami nem tesz jót az ausztrál visszatérési álmainak.

A Red Bullnál Sergio Perez szerződése 2024-ig szól, de miután Pierre Gasly az Alpine-ba igazolt, nincs a helyére házon belüli jelölt. Ha Ricciardo meggyőző lesz a szimulátorban és a teszteken, reális esélye lehet arra, hogy ő foglalja el a helyét.

Még a McLaren is tartalékpilótát keres, és ahogy eddig, szívesen vennék azt is, ha valaki a sajátját adja kölcsön. Vagy a Mercedesszel állapodhatnak meg ismét, de az is benne van a pakliban, hogy a Red Bullal szerződjenek, hogy a csapatot már jól ismerő Ricciardo ugorjon be, ha Norrisszal vagy Piastrival történik valami.

„Ha lenne lehetőségünk ismét Daniellel dolgozni, a mi szemszögünkből ennek semmi akadálya és biztos vagyok benne, hogy Daniel is így érzi. Egy kölcsönszerződés határozottan elképzelhető” – mondta Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke.

Ricciardo számára a visszatérés a Red Bullhoz a tékozló fiú hazatérése lehetne. 2018 nyarán már szinte nyélbe volt ütve új szerződése, amikor egy Los Angelesbe tartó repülőn beugrott neki, jó pénzért a Renault-ba szerződni jót tehetne a karrierjének. Mit gondol most a döntésről?

„Nem bántam meg. Persze, mondhatjuk, hogy menekültem a Red Bullból, aztán két év után menekültem a Renault-ból, aztán két év után menekültem a McLarenből. Tudom, hogy kívülről így tűnik és az egész kaland bűzlik a kudarctól. De akkoriban úgy éreztem, ki kell próbálnom valami mást.”

„Nem nyertem bajnokságot, mióta elhagytam a Red Bullt. Sőt, nem nyertem semmit. De rengeteget tanultam és szerintem ez jobb versenyzővé tett. Kellett a környezetváltozás, még ha az eredményeim jobbak is lennének, ha maradtam volna.”

„Csak nemrég néztem meg újra a 2018-as szezon összefoglalóját. Nyolc vagy kilenc kiesésem volt, úgy, hogy az első hatból két futamot megnyertem. Rémálom volt az az év. Jó csapatnál voltam, de nem volt semmi energiám, erre az érzésre emlékszem ma is.”

Ricciardo tehát talán „Ha nincs ló, jó a szamár is”-alapon, jobb ajánlat híján megy a Red Bullhoz, mentorához, Helmut Markóhoz és Christian Hornerhez, de utóbbi a legnagyobb hullámvölgyében is megvédte őt. Hogy 2024-ben mi lesz, az a jövő zenéje az ausztrál számára is:

„Abszolút semmi garancia nincsen 2024-re, de hiszek abban, hogy újra tudok topcsapatban versenyezni. Úgy érzem, ott ismét kivirulhatnék és most nagyon úgy érzem, hogy mindennek megvolt a célja. Az életben minden okkal történik.”

