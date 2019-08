Megint ott van a két McLaren a 7. és 8. helyen, a Hungaroringen is

Lando Norris a 7., Carlos Sainz Jr. a 8. helyen fejezte be a magyar időmérőt. A McLaren mondhatni magabiztosan zárt a lehető legjobb helyeken a Hungaroringen, és ez egy jó alapot adhat számukra a vasárnapi futamra, ami valószínűleg száraz körülmények között kerül megrendezésre. Norrisnak jók a megérzései a holnappal kapcsolatban.

„Összességében az egész hétvégén kényelmesen éreztem magam az autóban. Persze nem mindig, de az idő nagy részében igen. Találtunk egy olyan beállítást, ami talán nem volt a leggyorsabb, de nagyon kényelmesen éreztem magam vele, és következetes tudtam lenni. Az időmérő során pedig itt-ott még tudtam fejlődni, majd sikerült összeraknom egy kört, ami egész jó volt.”

„Semmi másra nem koncentráltam, csak arra, hogy jó legyen. Szóval igazán elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, és azzal, hogy a csapat ott van a 7. és 8. helyen. Persze jobban is mehettek volna ma dolgaim, mert az utolsó kanyarban szélesre vettem, és túl korán nyomtam meg a DRS-t. Nem volt nyitva, mert túl korán nyomtam rá. Tehát kicsit több volt ebben, de a köridő szempontjából nem hiszem, hogy meg tudtuk volna verni Gaslyt.”

„Most nincs más hátra, mint a start. Ettől a ponttól kezdve pedig csak a rajtra fogok figyelni, és remélem, hogy ott képesek leszek jól elindulni. Jó stratégiánk van, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Általában azonban meglehetősen jók vagyunk a futamokon, szóval bizakodó vagyok.”

Lando Norris, McLaren MCL34 Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

„Alapvetően egy olyan versenyző vagyok, aki mindig saját magát kritizálja először, mint bárki más. És ez ma is így volt, mert talán egy kicsit túl lelkes voltam, ami hibát szült. Igyekszem nem elkövetni ezeket a hibákat, de mindig tanul valamit az ember. Összességében azonban az időmérő edzésem rendben volt, és nem akarok panaszkodni. Szóval, ha nem vesszük alapul ezt a hibát, akkor ez egy közel tökéletes hétvége eddig.”

„Várom a holnapot, Carlos miatt is, mert ott van mögöttem. Idén már összecsaptunk pár alkalommal, és szerintem erre most is meglesz a lehetőség. Semmit sem akarok mondani előre, csak egy jó startot akarok, és ennyi. Utána kiderül, hogy ki lesz előrébb, de mint mindig, vigyáznunk magunkra, ám ennél többet tényleg nem akarok foglalkozni ezzel.”

„Nem tudom, hogy mit fog hozni a holnap, de általában jó a tempónk vasárnap. Nagyon jók szoktunk lenni a futamon, és az, hogy ma is jól mentek a dolgaink, egy remek alapot teremt. Mindkét oldalra nagy hangsúlyt fektettünk, és úgy tűnik, hogy ez rendben is van, de talán most inkább az egykörös tempóra mentünk rá. Szükségünk volt már arra, hogy újra ott legyünk a két legjobb helyen, de ez nem volt egy nagy meglepetés. Nem gondoltuk, hogy ilyen versenyképesek leszünk, ám nem lepett meg bennünket a dolog.”

