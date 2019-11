Meghökkentő, hogy Hamilton mennyit kereshet az egyéni vb-címmel!

Bár a forma-1-es pilóták szerződéseit hétpecsétes titokként őrzik, azért a fenti kérdés megválaszolásában segítségünkre lehet Jenson Button legújabb könyve. A Hogyan lettem F1-es versenyző című könyvében ugyanis betekintést enged az anyagiakba is egy kicsit, és ebből sok érdekesség derül ki a Forma-1 hátteréről.

A könyvet szemléző brit Express cikkében kiemeli, hogy Lewis Hamilton várhatóan semmilyen külön anyagi elismerésben nem részesül a csapatától az egyéni vb-cím elnyeréséért, legalábbis a szerződések megszokott feltételei alapján.

"Néhány versenyző már azért kap egymillió dollár prémiumot, ha megnyer egy futamot. Csak egy futamot. A vicces pedig az, hogy az egyéni vb-címért általában semmilyen bónusz nem jár. A konstruktőri elsőség viszont nagy jutalmat jelent, egy csapat ezért kapja a legnagyobb összeget az FIA-tól, 100 millió dollár körül, és ebből nagyon sok csapatlogóval ellátott pólót lehet venni" - írja Button, aki volt Hamilton csapattársa.

Természetesen aggódni sem kell Hamiltonért, aki nyilván bőségesen részesül ebből a bevételből, feltételezések szerint éves fizetése pedig elérheti a 40 millió dollárt is. Ez Button szerint rendjén is van. "Ez a fociban is így van, ahol szintén a játékosok többet keresnek azoknál, akik menedzselik őket. Ez éppen az ellenkezője annak, ami az élet más területén megszokott. Egy olyan versenyző, mint Lewis nemcsak a csapat legjobban kereső tagja, de valószínűleg a tulajdonos teljes Daimlert figyelembe véve is a legjobban fizetett szereplő" - állítja Button.

"Még az ügyvezető igazgató sem keres annyit, mint Lewis. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a kereseti ablak is kisebb. Néhány éved van bizonyítani, aztán kb. 10 éved pénzt keresni, és talán még tudod utána is tolni. És utána? Jobban teszed, ha keresel valami más kereseti lehetőséget" - írja Button október 17-én megjelent új könyvében.