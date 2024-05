"Meghatározhatja a bajnokság hátralévő részét" az imolai verseny

Miután a korai jelek a Red Bull újabb sima győzelmét jelezték előre, Lando Norris győzelme a McLaren frissített autójával Miamiban reménysugarakat vetített arról, hogy a címvédőket a pályán is meg lehet idén szorongatni.

A McLaren csomagja Imolában már mindkét autón teljes egészében ott lesz, de a Ferrari és a Mercedes is jelentős fejlesztésekkel érkeznek. A Red Bull is az RB20 frissített változatával állna vissza az élre.

„A Red Bull mindig fenyegetést jelent. Emlékszem, Adrian Newey az első futamon, Bahreinben azt mondta, teljesen máshogy néz majd ki a hetedik futamra az autó. Most jön a hetedik futam és hozzák is az új alkatrészeket. Mit fognak csinálni? Ez majd a pénteki szabadedzésen kiderül” – mondta Tom Clarkson az F1 Nation podcastban.

„Úgy érzem, ez a hétvége fogja meghatározni a szezon hátralévő részét, mert a Red Bull, a Ferrari is új alkatrészeket hoz, azokat tesztelték Fioranóban múlt héten. A McLarennek már megvan az új csomag, a másik autóra Oscar Piastri is megkapja teljesen. Az, hogy most mi fog történni, sokat fog mondani arról, hogy az idény hátralévő része hogy alakul majd.”

Az 1996-os Forma-1-es világbajnok, Damon Hill, hozzátette: „Érdekfeszítő lesz látni, hogy alakul a helyzet. Imolában sok nagyon gyors kanyar van, de sok köztük nem nagy szögű és csak nagyon kevés az igen lassú kanyar, szóval a sikamlósabb és jobban kanyarodó autók jók lesznek ott. De ez nem feltétlenül jelenti, hogy a lehető legtöbb leszorítóerő kell, viszonylag nagy az átlagsebesség.”

„Szerintem a Red Bull gyors lesz, de ha hoznak is bármilyen fejlesztést, nem tudom, hogy mennyi haszna lesz, ezt egyikünk sem tudja egyelőre, csak feltételezni tudjuk, hogy javítani fog az autó teljesítményén.”