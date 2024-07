Meggyőzték Carlos Sainzot, döntött a jövőjéről! – olasz sajtó

Az olasz Gazzetta péntek délelőtt arról írt, hogy Carlos Sainz Jr. jövőjével kapcsolatos szappanopera most már elérkezhetett a végső epizódjához: miután a Ferrari Lewis Hamiltont hozta a helyére, a spanyol pilóta a Red Bull, a Mercedes, a Sauber és a Williams csapatával is tárgyalt.

Azonban amire várt, az nem teljesült: Max Verstappen nem döntött a távozás mellett, a Red Bull nem tette ki Sergio Perezt, sőt hosszabbított a mexikóival, Lewis Hamilton helyére pedig valószínűleg a fiatal reménység, Andrea Kimi Antonelli fog érkezni.

Ezt követően a Sauber és a Williams ajánlata volt Sainz asztalán, és úgy tűnt, hogy a háromszoros futamgyőztes a brit istállóhoz fog aláírni. Azonban a Gazzetta szerint ekkor jött az Alpine új szupertanácsadója, Flavio Briatore, aki meggyőzte Sainzot arról, hogy igazoljon a francia istállóhoz.

A lap kiemeli, hogy Briatorénak különleges érzéke van a pilótákhoz, hiszen Michael Schumachert a Benettonhoz, Fernando Alonsót pedig a Renault-hoz csábította, így szerintük az átigazolás nem jöhetett volna létre az Alpine jelenlegi állapotában, ha nem nevezik ki Briatorét.

Az olasz szakember a portál szerint a hiteles megújulási tervet mutatott be Sainznak, amelyben ő is központi szereplő, valamint az is fontos szempont volt, hogy az Alpine a saját gyártású Renault-motorokról a Mercedes erőforrásaira vált.

Hivatalos bejelentés azonban sem Sainz, sem a Mercedes-motor érkezése kapcsán nincs egyelőre, viszont mindkettőről egyre többször lehet hallani különböző sajtóorgánumoktól. Ez valószínűsíti, hogy a Renault nem áll jól az új, 2026-ra tervezett erőforrásával, így feladhatják a motorprogramjukat.

Sainz karrierje folyamán eddig 3-szor győzött, 23-szor állt dobogóra az F1-ben és 5 pole pozíciót szerzett. Az eddigi legjobb eredménye összesítésben a 2021-ben és 2022-ben elért világbajnoki ötödik helye, jelenleg pedig a negyedik pozíciót foglalja el.

A spanyol pilóta az Alpine jogelődjénél, a Renault-nál is megfordult a 2017-es szezon végén és a 2018-as évben, majd a McLarenhez vezetett az útja, majd 2021-től igazolt a Ferrarihoz. A Renault 2021-ben váltott nevet, és azóta indulnak Alpine néven, a legjobb eredményük pedig a 2022-es konstruktőri negyedik helyük, jelenleg viszont csak a nyolcadik helyen állnak.

A francia istálló vezetőségében nagy a fejetlenség az elmúlt időszakban, számos vezető, köztük a csapatfőnök Otmar Szafnauer, a sportigazgató Alan Permane és a vezérigazgató Laurent Rossi is távozott, míg a technikai részlegük is jelentős átalakuláson ment át rövid idő alatt.

Eközben üzenetet küldhetett Jos Verstappennek a Red Bull-alapító fia, míg Alonso szerint végig Cowell leigazolásán dolgoztak a háttérben.