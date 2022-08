Megérte volna Alonsónak az Alpine-nál maradni?

A 2022-es Magyar Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján ott ült Alan Permane, az Alpine sportigazgatója is, bennem pedig az a gondolat, hogy érdemes lenne a csapat fejlődéséről és a Laurent Rossi (Alpine CEO) által hangoztatott 100 versenyes tervről kérdezni, de persze az időt két téma, Sebastian Vettel visszavonulása és a 2023-as padlólemez-szabályokkal kapcsolatos vita vitte el.

Az, hogy Otmar Szafnauer csapatfőnök még vasárnap este is azzal a tudattal adott interjút a Motorsport.com-nak, hogy csak a fizetési igényéről kell megegyezniük, hogy hosszabbítsanak Fernando Alonsóval, pontosan jelzi, hogy mekkora meglepetés volt a kétszeres világbajnok pilóta döntése, hogy elfoglalja Sebastian Vettel helyét.

De mégis mi szólt volna az Alpine mellett? Tegyük félre a nosztalgiafaktort. Hiába ugyanúgy Renault-motor duruzsol Alonso alatt, hiába ugyanúgy Enstone-ban van a csapat bázisa, Alonso bevallása szerint is csak pár szakember maradt ott a 2005-ös és 2006-os sikerévadokból.

2021 egy igen vegyes év volt az Alpine számára: Ocon futamgyőzelme nagy siker volt a frissen felélesztett francia márkának, ahogyan mindenkit jó érzéssel töltött el Alonso katari dobogója is, de eközben a csapat menedzsmentje teljes csődöt mondott.

Még több F1 hír: Aston Martin: A győztes kultúra kiépítése időbe telik

Laurent Rossi kísérlete, miszerint a távozó Cyril Abiteboul helyére nem nevez ki másik csapatfőnököt, kudarcot vallott. A Suzuki MotoGP csapatától szerződtetett Davide Brivio annyira nem adott semmit az Alpine-nak, hogy az F1-es csapattól félre is állították a juniorprogram felügyelésére, Marcin Budkowski pedig már több hónapja csak kertészkedik a távozását követően.

Az Alpine két erős tényezővel erősödött: Otmar Szafnauernek pont az Aston Martintól távozott, ahol nem tetszett neki, hogy a feladatkörének jelentős részét átvette Martin Whitmarsh, az amerikai mérnök pedig hozta magával főszponzornak a BWT-t is.

A helyzet azonban az, hogy az Alpine pályán mutatott teljesítménye semmit nem változott, és ugyanúgy beleszürkül a középmezőnybe, mint tavaly. Hiába a fellángolások, mint Alonso remeknek vélt időmérős tempója az Albert Parkban, ahol teljesen ironikus módon egy technikai meghibásodás miatt végül a falban kötött ki, az Alpine csak most került a McLaren elé a konstruktőri bajnokságban, ahol Daniel Ricciardo formája még mindig messze elmarad a vártaktól, és akik a legrosszabb előszezoni tesztet végezték a félretervezett fékhűtésük miatt.

Még több F1 hír: Az Aston Martin szerint Szingapúrig többen is lemásolhatják az új hátsó szárnyukat

A pályán kívül pedig miközben az Alpine dollármilliókat áldozott arra, hogy az F2-es bajnok Piastrit kellően elfoglalttá tudják tenni ahhoz, hogy ne kezdjen el duzzogva kopogtatni az összes F1-es csapatnál (ezt végül a menedzsmentje mégis megtette), Szafnauer érkezését leszámítva csak házon belül módosítottak a csapat vezetésén Pat Fry és Matt Harman áthelyezésével.

Az Aston Martinnál eközben, bár jóval mélyebbről indultak, pénzt és energiát nem spórolva kezdtek neki egy teljesen új gyárépület építésébe, ami magában foglal egy új szélcsatornát is, miközben Enstone-ban még mindig az 1998-ban elkészült szélcsatornát használják az Alpine mérnökei. Hiába számít gyári csapatnak az Alpine, az ahogyan a Párizs melletti motorrészleg és az angliai karosszériarészleg együtt tudott dolgozni, még Laurent Rossi bevallása szerint is kívánnivalót hagyott maga mögött a 2021-es szezon alatt, és miden bizonnyal soha nem fogják elérni azt a hatékonysági szintet, amelyen a Ferrari, a Mercedes, vagy a jövőben a Red Bull működhet majd.

Legalább 2026-ig pedig az Aston Martin megteheti azt, hogy minden évben leemeli a polcról a Mercedes erőforrását, hátsó felfüggesztését, egyéb mechanikai rendszerét, és aköré próbálják megalkotni a lehető legjobb autót, arról nem is beszélve, hogy a Newey jobbkezének tartott Dan Fallows és az Alfa Romeótól érkező Luca Furbatto szerződtetése már idén is megmutatkozott a Hungaroringen bemutatott ötletes hátsó szárnyban. Alonso pedig akármennyire is tartja fittnek magát, minden bizonnyal még 2026 előtt szögre fogja akasztani az F1-es sisakját, hogy akár a WEC-ben gyarapítsa trófeáinak számát.

Az Aston Martinnak nincsen pilótaakadémiája sem, pláne nem egy olyan versenyzővel, aki George Russellhez vagy Charles Leclerc-hez hasonlóan újoncként megnyerte volna az F2-t. Amennyiben az Alpine egyáltalán nem kételkedett volna Alonsóban, és gondolkodott volna el egy másodpercig is a Piastrival való leváltásában – amit Alonso könnyedén zokon vehetett - ahogyan Szafnauer mondta, valóban 10 perc lett volna megegyezniük a közös folytatásban.

Nem tudjuk, hogy az Alpine és az Aston Martin ajánlata között mekkora pénzügyi eltérés volt, de amíg Alonso az óriási követőtáborával és az őt követő mitikus jelleggel még 41 évesen is képes a mezőnyből kiemelkedő teljesítmény nyújtására, addig mindig lesznek olyan F1-es csapatok, akik ajánlatot fognak tenni neki. Az Alonso szempontjából releváns közeljövőt figyelembe véve pedig nem meglepő, hogy egy feltörekvő, nagy átalakuláson áteső csapat ajánlatát végül is jobbnak találta, mint a csapatét, amelynek csak a neve és a tulajdonosi köre változott a hibridéra kezdete óta, de a teljesítménye nem.