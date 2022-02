Megérkeztek az első valódi képek a Red Bull 2022-es autójáról!

A legtöbb csapat autóját már ismerjük nagyjából, azonban a Red Bull ma reggelig titkolta, hogy mivel is készült az új szezonra, a shakedownt is zárt kapuk mögött futották. Most viszont Max Verstappen pályára vitte az RB18-at, a fotósok pedig egyből elárasztották képekkel a közösségi médiát.

Az új autó természetesen nem okozott csalódást meglepetések terén, és talán a legagresszívabb oldaldobozzal rendelkezik, amit eddig bármelyik autón láttunk. A légbeömlőnyílás elég keskenyre sikeredett, amely merőben eltér attól, amit a többi csapatnál megfigyelhettünk. A Red Bull orrkúpja is sajátos megoldással rendelkezik, igaz ezt még semmiképp sem vehetjük véglegesnek.

A csapat bízik abban, hogy a 2022-es szabályváltozások a javukra szolgálnak, ami azt jelentené, hogy sikerülne teljesíteni idei céljukat, mely nem más, mint Max Verstappen címvédése. Az autóbemutatón Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke óvatosan fogalmazott, ugyanis tisztában van vele, hogy történhetnek váratlan meglepetések a szezon elején a többi csapat részéről.

A szerdai tesztnapon Max Verstappen vezeti az új autót, majd a holnapi napra adja át azt a mexikói Sergio Pereznek, hogy az utolsó, pénteki napon osztozkodjanak majd az ülésen.

