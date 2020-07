Megérkeztek az első képek a Stájer Nagydíjról

Az előző hétvégén véget ért a nagy várakozás és a Forma-1 elrajtolhatott a 2020-as szezonban. Ausztráliában ugyan egyszer már megpróbálkoztak ezzel, nem jártak sikerrel, miután a McLaren egyik alkalmazottja megfertőződött, ami beindította a dominót.

A Forma-1 szerencsére azóta nagyon sokat tanult a történtekből, és számos biztonsági protokollt vezettek be annak érdekében, hogy még egy esetleges pozitív teszt esetén is folytatni tudják a hétvégét. Rengeteg ilyen intézkedés zajlik a háttérben, és mindez jól is működött az első hétvégén.

Többek között a csapatok a motorhome-okat sem használják, és csak azok utaztak el a helyszínre, akik szükségesek. Rendkívül szigorúak ezek az óvintézkedések, amiket mindenkinek maximálisan komolyan kell vennie. Természetesen nézők sem lehetnek a pálya területén. A résztvevőket pedig folyamatosan tesztelik, és bárki, aki fertőzötté válik, azonnal elkülönítik a többiektől.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a hu.motorsport.com élőben fogja közvetíteni az eseményeket a közönség nélküli Stájer Nagydíjról, aminek az időrendje változatlan.