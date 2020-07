Megérkeztek az első képek a Magyar Nagydíjról

Két héttel ezelőtt véget ért a nagy várakozás és az F1 elrajtolhatott a 2020-as szezonban. Ausztráliában, Melbourne-ben ugyan egyszer már megpróbálkoztak az indulással, nem jártak sikerrel, miután a McLaren egyik alkalmazottja megfertőződött, ami beindította a dominót.

Még több F1 hír: Egy nagyon más Alonso térhet vissza a Forma-1-be, aki mindent kihozhat a Renault-ból

Az F1 azóta rengeteget tanult a történtekből, és számos biztonsági protokollt vezettek be annak érdekében, hogy még egy esetleges pozitív teszt esetén is folytatni tudják a hétvégét. Sok ilyen intézkedés zajlik a háttérben, és mindez jól is működött az első két versenyhétvégén a Red Bull Ringen.

Slider Lista Sebastian Vettel, Ferrari 1 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 2 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 3 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 4 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 5 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 6 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 7 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 8 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Ruth Buscombe, Head of Race Strategy, Alfa Romeo Racing walks the track 9 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 10 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 11 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 12 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 13 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 14 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Roger Benoit, journalist 15 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Robert Kubica, Alfa Romeo 16 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Robert Kubica, Alfa Romeo 17 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Rob Smedley, FIA Technical Consultant 18 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Rob Smedley, FIA Technical Consultant 19 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Rob Smedley, FIA Technical Consultant 20 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Reporter Tom Clarkson and Justin Hynes arrrive at the circuit 21 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Pit straight detail, including Aramco signage 22 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Pirelli transporters in the paddock 23 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri walks the track 24 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri walks the track 25 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri arrives 26 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri arrives 27 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri arrives 28 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 29 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 30 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 31 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 32 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 33 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 34 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 35 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 36 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 37 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 38 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, and Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari arrive at the circuit 39 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, arrives at the circuit 40 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, arrives at the circuit 41 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 42 / 137 Fotót készítette: LAT Images Lando Norris, McLaren walks the track 43 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 44 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 45 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 46 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 47 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 48 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 49 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 50 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren walks the track 51 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point walks the track 52 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 53 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 54 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 55 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 56 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 57 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 58 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 59 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 60 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams Racing 61 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams Racing 62 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams Racing 63 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams Racing 64 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 walks the track 65 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 66 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 67 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 68 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 69 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 70 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 71 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 72 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 73 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 74 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri walks the track 75 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri 76 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 arrives 77 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 78 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 79 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 80 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 81 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 82 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 83 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 84 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing 85 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing 86 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, walks the track with colleagues including Jock Clear 87 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, walks the track with colleagues including Jock Clear 88 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari walks the track 89 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari walks the track 90 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari walks the track 91 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari walks the track 92 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari walks the track 93 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track 94 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track 95 / 137 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 96 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 97 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 98 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 99 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 100 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo walks the track 101 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 102 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 103 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 104 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 105 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Andreas Seidl, Team Principal, McLaren 106 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Andreas Seidl, Team Principal, McLaren 107 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Andreas Seidl, Team Principal, McLaren 108 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images A Ferrari team member arrives at the circuit 109 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport arrive 110 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport arrive 111 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport arrive 112 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda 113 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Red Bull Racing engineers arrive and are heat checked 114 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull Racing engineers arrive and are heat checked 115 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull Racing engineers arrive 116 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Pirelli mechanics arrive 117 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 118 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 119 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 120 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 121 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport and Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda arrive 122 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 123 / 137 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 124 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 125 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 126 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 127 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 128 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 129 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 130 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 131 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari arrives and is heat checked 132 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari arrives 133 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 134 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 135 / 137 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 136 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 137 / 137 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images

A csapatok a motorhome-okat sem használják, és kizárólag azok utaztak el a helyszínre, akiknek szükségesek a jelenlétük. Rendkívül szigorúak ezek az óvintézkedések, amiket mindenkinek maximálisan komolyan kell vennie. A nézők sem lehetnek a pálya területén. A résztvevőket folyamatosan tesztelik, és bárki, aki fertőzötté válik, azonnal elkülönítik a többiektől.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a hu.motorsport.com élőben fogja közvetíteni az eseményeket a közönség nélküli Magyar Nagydíjról, aminek az időrendje változatlan.

Első szabadedzés Péntek 11:00-12:30 Második szabadedzés Péntek 15:00-16:30 Harmadik szabadedzés Szombat 12:00-13:00 Időmérő Szombat 15:00-16:00 Futam Vasárnap 15:10

Ajánlott videó: