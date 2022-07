Megérkeztek a pilóták is a pályára - az első képek a Francia Nagydíj hétvégéjéről - GALÉRIA!

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team 1 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team 2 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team 3 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri 4 / 42 Fotót készítette: Alastair Staley / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri 5 / 42 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team 6 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team 7 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

A gorilla sculpture in front of the pit lane 8 / 42 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images

Alex Albon, Williams Racing 9 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Williams Racing 10 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin AMR 22 front brake 11 / 42 Fotót készítette: Giorgio Piola

Carlos Sainz, Ferrari 12 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari 13 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari 14 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari 15 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren 16 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine F1 Team 17 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, with girlfriend Andrea Schlager 18 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, with girlfriend Andrea Schlager 19 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, with girlfriend Andrea Schlager 20 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG 21 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG 22 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas front wing endplate detail 23 / 42 Fotót készítette: Alastair Staley / Motorsport Images

Jean Alesi 24 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team 25 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren 26 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren 27 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team, signs autographs for marshals 28 / 42 Fotót készítette: Alastair Staley / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team, walks the track with colleagues 29 / 42 Fotót készítette: Alastair Staley / Motorsport Images

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG 30 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG 31 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing RB18 front brake 32 / 42 Fotót készítette: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB18 front view 33 / 42 Fotót készítette: Giorgio Piola

Sebastian Vettel, Aston Martin, cycles into the paddock 34 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, cycles into the paddock 35 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing 36 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing 37 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing 38 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sven Smeets, Williams Sporting Director 39 / 42 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The entrance to the paddock 40 / 42 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

The number 47 of Mick Schumacher, Haas VF-22, on a nose cone in front of the garage 41 / 42 Fotót készítette: Alastair Staley / Motorsport Images