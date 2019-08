Megérkeztek az első képek a Belga Nagydíjról

A Forma-1 mezőnye visszatért a nagy nyári szünetéről, amit már sokan vártak, beleértve a versenyzőket is, akik feltöltötték az akkumulátoraikat és készen állnak a versenyzésre, melyre bőven lesz lehetőségük, hiszen a szeptemberi hónap rendkívül sűrű lesz.

A nagy menet részeként először a Belga Nagydíjat rendezik meg Spában, ahol már javában készülődnek a pénteki edzésnapra, de előtte megszokott módon a csütörtöki médianap kerül megrendezésre, melynek ideje alatt akár Valtteri Bottas új szerződése is megerősítésre kerülhet a Mercedesnél, akárcsak Esteban Ocon 2020-as érkezése a Renault-nál.

Most azonban tekintsünk meg egy látványosabb képgalériát a készülődésről az aszfaltcsíkról, ahol természetesen már minden csapat jelen van. Hamarosan az új fejlesztésekről is be fogunk számolni, hiszen a top-csapatok soha nem állnak le, de a középmezőny is dolgozik a háttérben, mivel 2020-ra keveset változnak a szabályok, így nincs sok értelme teljesen átállni a jövő évi autóra.