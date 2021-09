Megérkezett Portimao az F1 2021-be!

A koronavírus-járvány miatt hónapról hónapra változó Forma-1-es versenynaptárral nem tudta tartani a lépést Forma-1 hivatalos játéka, azonban az F1 2021 júliusi megjelenésekor az EA és a Codemasters bejelentette, hogy 3 új pálya is érkezik még az idei játékba, ingyenesen letölthető tartalmakként.

Az első nagyobb frissítési csomagot pedig hétfő délelőtt ki is adta az F1 2021, amelynek keretein belül a mai naptól ti is kipróbálhatjátok a portugál aszfaltcsíkot. Az új pálya mellett balanszolták a 2021-es erősorrendet is a játékban, és bekerült a játékba a zöld Aston Martin biztonsági autó is.

A következő, októberi frissítésben érkezik majd Imola is a játékba, novemberben pedig a dzseddai utcai pálya válik majd elérhetővé a játékban, ahol még sosem versenyzett korábban a Forma-1 mezőnye.

Az Abu-Dhabiban elvégzett módosításokat a jelenlegi tervek szerint nem fogjuk tudni kipróbálni a játékban, ugyanakkor szintén novemberben érkezik az F2 2021-es mezőnye is a játékba.