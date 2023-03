Megérkezett az F1 dzsiddai erősorrendje – nincs meglepetés az élen, de a ferrarisok…

Szaúd-Arábiában is több kimagasló egyéni teljesítményt láthattunk, hiszen elég csak Sergio Perez pole-jára és futamgyőzelmére, Max Verstappen nagy felzárkózására, vagy éppen Fernando Alonso újabb stabil és gyors vezetésére gondolni.

Ezek alapján nem meglepő, hogy ők hárman szerepelnek az erősorrend első három helyén is, miközben mindössze 0,4 pont választja el őket egymástól. A szakértők szerint a legjobban Perez ment a szaúdi hétvégén, a „jutalma” pedig 9,2 pont lett. Őt Verstappen követi a második helyen 9 ponttal, majd pedig jön Alonso 8,8-cal.

Ez a pódium tehát pontosan megegyezik a futamon elért dobogóval, és a negyedik helyre is az jött be, aki a verseny során is ezt a pozíciót birtokolta, tehát George Russell. A fiatal brit egész hétvégén felül tudta múlni Lewis Hamiltont a számára jobban fekvő Mercedesben, és a leintés után egy ideig még dobogósnak is hihette magát Alonso büntetése révén.

Később aztán visszaállt az eredeti sorrend, de ez semmit sem von le az érdemeiből. Az erősorrend ötödik helyén eközben holtverseny alakult ki, méghozzá a szörnyű bahreini hétvége után javító Esteban Ocon, illetve a Haas első idei pontját nagy csatában megszerző Kevin Magnussen között. Ők 8-8 pontot kaptak a zsűritől.

A hetedik helyen aztán némi meglepetésre talán a futamot be sem fejező Lance Stroll tanyázik, akit továbbra is jelentősen elhomályosít brillírozó márkatársa, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a kanadai még mindig nem 100 százalékos sérülését és műtétjét követően, de azért ennek ellenére is szépen teljesített Dzsiddában, még ha a futamot már igen korán fel is kellett adnia.

A nyolcadik pozíciót Charles Leclerc kapta a Ferrarival, aki elsősorban az időmérős második helyével villogott ezen a hétvégén, de a futam ismét megmutatta, hogy az olaszoknak még sok dolguk van, hiszen csak a hatodik és hetedik hely lett az övék. Talán az sem véletlen, hogy Sainz nem kapott helyet az erősorrendben, melyet egyébként holtversenyben Hamilton és Juki Cunoda zár 7,2 ponttal.

A Ferrari új első szárnyat kapott Szaúd-Arábiára, mi pedig technikai elemzésünkben elmondjuk, mit is jelent ez pontosan.