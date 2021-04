Megérkezett a polgármesteri támogatás, hamarosan bejelenthetik a Miami GP-t az F1-ben

A Liberty Media egyik legfontosabb projektje a Forma-1-es versenynaptár bővítésével kapcsolatban mindig is egy második amerikai futam volt, azonban a Miamiba tervezett verseny jelentős ellenállásba ütközött a helyi lakosok részéről.

A belvárosi utcai versenyt először átköltöztették a Miami Dolphins NFL csapat stadionja köré, majd pedig azt is elérték, hogy a közutakat ne használhassák fel a vonalvezetéshez, hiszen a kérdéses 199th Street pont egy kertvárosi lakóövezetet köt össze a várossal.

Miami Grand Prix Track Layout Fotó készítője: Miami GP

Miami Gardens városrész polgármestere, Rodney Harris – aki egyébként 2019-ben még a verseny megtartása ellen szavazott - azonban most egy olyan, a helyiek érdekeit figyelembe vevő csomag mögé állt be, amely a városvezetőség reményei szerint végre zöld utat adhat a Miami Nagydíjnak, számolt be a Miami Herald.

Miami track rendering Fotó készítője: Hard Rock Stadium

A csomag legérdekesebb része, hogy a verseny szervezői 5 millió dollárt különítenek el kifejezetten a helyi lakosok, vállalkozások, éttermek támogatására. A vonalvezetést pedig ennek értelmében biztosan a Hard Rock stadion parkolójában fogják kialakítani, óriási zajvédő falakkal körbe kerítve.

A Liberty Miami mellett a dél-afrikai Kyalamival is tárgyal, azonban Stefano Domenicali már jelezte, hogy leghamarabb 2023-ben rendeznek ismét futamot Afrikában.

